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跑山獸是泰雅族女婿！部落友人心疼：用自己的命，去帶回別人

▲▼ 。（圖／Beast Runners 跑山獸）

▲跑山獸。（圖／Beast Runners 跑山獸）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名黃姓男子攀登台中東卯山失聯，經蔡姓山友主動聯繫山搜高手「跑山獸」（Petr Novotny）協尋後，在失聯第47天找到遺體。一名教官卻批評跑山獸請款行為是賞金獵人，掀起議論。部落客Yayut亞韻子對此發聲，身為多年好友，她既生氣也有點難過，不願再沈默，貼文被跑山獸轉發，引發話題。

部落客Yayut亞韻子在粉專「泰雅女子的紐約日常」表示，Petr Novotny其實是泰雅族女婿，與妻子Eva都是她熟識多年的朋友，「他們一起創立跑山獸，也是我們認識多年的好朋友，他們一直都很樸實、善良，也常做善事。」更直言外界對救援費用的質疑，忽略了背後真正的風險與付出。

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比原住民還原住民！她挺跑山獸：才收10萬，是慈善事業嗎？

她在文中提到，「常常在臉書看到Petr，不是在山裡，就是在往山裡的路上」，甚至笑說「我覺得Petr比我們還像原住民欸！」但玩笑背後，其實是對長年投入山域救援的敬佩。她也心疼好友Eva，「哪一天不是提心吊膽？」畢竟Petr一進山可能就是好幾天，「一個人在深山裡遊走是多危險的事啊！」不只要面對野外風險，還得承受孤獨與體力極限。

談到近期爭議的救援費用，她直言，「失聯47天救回才收10萬，我真的很想問，這是在做慈善事業嗎？」並強調「使用者付費本來就是很基本的道理」，更查詢資料指出，台灣山難救援費用動輒10萬到300萬以上，若出動直升機甚至可能高達150萬，「那Petr呢？10萬其實很少」，還沒計算天數、聯繫與前置準備。

跑山獸每天走進山裡「是在用自己的命，去把別人帶回來」

她也分享自身經驗，曾到美國大峽谷時，入口就清楚標示「發生山難費用需自行負擔，而且動輒上百萬」，對比之下更凸顯台灣社會對民間救援的期待與現實落差。她強調，Petr過去多次無償投入救援，「但先不要只看錢」，真正該看到的是他承擔的風險。

最後她語氣轉為沉重，「他每天走進山裡，是在用自己的命，去把別人帶回來。」貼文曝光後，引起不少網友共鳴，跑山獸也轉貼該篇分享。許多人紛紛留言，認為專業與風險應該被尊重，「不是理所當然的付出」。

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