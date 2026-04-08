新北藍白合「互邀」入團隊？　黃國昌：競爭後合作是人民所期待

記者陳家祥／台北報導

藍白昨完成2026嘉義市長民調，確認推派民眾黨張啓楷代表藍白參選。外界關注，新北市若協調完成，是否也會比照嘉義市，邀請對方加入團隊？民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌今（8日）表示，藍白正式簽署政黨合作協議，就會說到做到，「相信政黨良性競爭、以及在競爭之後彼此還能合作，是全台人民所共同期待」。

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌召開【落實財政紀律 新北財政永續藍圖】暨簽署財政紀律承諾書記者會，新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢、陳彥廷、吳亞倫出席。（圖／記者湯興漢攝）



黃國昌說，跟國民黨的政黨協議已經正式簽署，在簽署政黨合作協議後，也看到民進黨各式各樣想要見縫插針挑撥離間。他指出，昨天嘉義市正式完成跟國民黨初選的民調，大家也可以清楚展現出來，這就是一場君子之爭，讓所有台灣人民不僅僅是嘉義市民看到，初選過程可以非常理性，初選結束後，雙方也非常有風度坐下來面對社會大眾報告初選結果。

黃國昌表示，接下來在嘉義市，相信張啓楷跟翁壽良醫師乃至於現任的黃敏惠市長，都會有更緊密的結合跟相互輔選。他說，這樣的模式不僅在嘉義市，未來在新北市也好、宜蘭縣也好，對民眾黨而言，既然簽署政黨合作協議，就會說到做到。

黃國昌強調，相信政黨良性競爭、以及在競爭之後彼此還能合作，為所有市民朋友創造最高福祉，是所有台灣人民共同期待的事情。

另外，民進黨參選人蘇巧慧推出6大政見，經費試算規模約80億，但與黃國昌計算的數字有落差，新北市長侯友宜計算也需220億。黃說，他從頭到尾已經很清楚也很負責任，針對蘇巧慧所提出的六大政見到底要花多少錢、增加多少預算，清楚的算出來。侯友宜市長面對陳世軒議員詢問的時候，也清楚說最少要220億。

「請問蘇巧慧委員，80億到底怎麼算出來的？不要繼續迴避問題。」黃國昌表示，如果連基本政策要花多少錢，正確計算的能力都沒有的話，到底要讓市民朋友怎麼信任有能力帶領新北市往前進？