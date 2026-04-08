吃到高雄春捲　2家6人掛急診「2人要住院」！業者態度氣炸苦主

▲高雄春捲老店爆出食物中毒事件。（圖／記者吳世龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

高雄市正義市場40年春捲老店爆集體食物中毒，截至7日已有157人就醫。事後，業者卻在鏡頭前怒嗆「又不是我們的問題」、「那我們（停業）的損失誰負責？」讓受害者心寒。就有苦主直呼這次根本是兒童節的惡夢，「我們夫妻倆都那麼難受了，何況是小孩，看到業者的新聞嘴臉真的感覺很誇張。」

有苦主直嘆「連假真的是悲劇發生」，因為吃了春捲，兩家人有6人都掛急診，有2人嚴重到要住院。起初大家以為是晚餐火鍋的關係，但經過醫院詢問後，認為症狀不太可能來得那麼快，「上吐下瀉發燒真的是陸續的到來，小孩太嚴重脫水發燒不止住院，真的是兒童節的惡夢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後衛生局很快就致電調查，仔細詢問晚餐及更早之前吃過的食物，他掛完電話後才知道，原來是午餐的正義市場春捲疑似有問題。原PO表示，當時夫妻兩人都已經非常不舒服，更何況是年紀還小的孩子，「看到業者的新聞嘴臉真的感覺很誇張。」

貼文一出，許多人也超有感，「祝早日康復，我們家子孫三代也是急診，阿公高齡80多了，如果因為這種事出了個意外，真的這輩子都無法原諒」、「那嘴臉真是可惡」、「他們的回應真的也是蠻過分的」、「店家態度很不行」、「我家人也是，5個人都中標，還有一位老人家在急診室等病房。」