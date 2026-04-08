鄰居的芒果掉在他家「吃掉被告竊盜」他喊扯！律師：告不成

▲鄰居的芒果掉在他家。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

「撿自家的芒果吃，也會變小偷？」一名網友表示，鄰居家種的芒果樹有果實掉進自家庭院，自己撿來吃之後，竟被鄰居指稱涉及竊盜，甚至揚言提告，讓他超傻眼。對此，律師林智群表示，若果實是自然掉落到鄰地，法律上未必算是原樹主人的財物，「這真的告不成喔！」

芒果掉進自家庭院 鄰居提告竊盜



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有網友在Threads發文，吃了鄰居芒果樹掉進自家院子的果實，卻被對方指控是偷竊，讓他相當傻眼，她坦言，過去見過不少想佔便宜的人，但沒遇過連掉在地上的果實都想討回去的情況，因此發文請大家評評理，「鄰居說要告我竊盜，因為我吃了他『掉進我家』的芒果。」

原PO引用民法第798條，「掉在我家就是我的，這不是竊盜，這叫『土地所有權的額外福利』，到底是芒果熟了，還是鄰居的法治教育還沒熟？」

對此，律師林智群在臉書發文回應，「這真的告不成喔！果樹跨過圍牆掉落的葉子，鄰居A網友要幫忙掃，掉落的果實，也是鄰居A網友的喔！」

底下網友紛紛表示，「可以跟鄰居B收取清掃、日照、生長空間費用嗎？」「怕對方撿走，不會設個掛鉤套網，這樣就不會熟了掉到別人家」、「公民課經典考題真實上演」、「民法考試題目超常見的案例，現實中居然真的會發生啊」、「為了一個芒果要告人？有誰那麼無聊呀」。