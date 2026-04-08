台鐵高雄車站突見「一面黃線」超狂功能曝！全場讚：跟上日本

▲台鐵高雄車站月台門。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

台鐵發生民眾落軌事件層出不窮，台鐵2024年11月起於高雄車站局部試辦「纜繩式」月台門，預計今年3月於高雄車站全面增設完成並啟用。不少人近期已在高雄車站看到「纜繩式」月台門完工模樣，大讚「好棒！高雄優先全台，之前在日本看過，就覺得這設施很棒，台灣終於也有了。」

高雄站先行試辦 月台門完工引發關注



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads發文，先前曾在日本看過類似設施，沒想到高雄火車站這麼快就出現。

貼文曝光後，吸引不少網友留言，「在日本常看到，這個真的很讚！方便又安全」、「第一次看見線柵是在成田機場準備搭特快列車的月台，當時就覺得這個設施非常好」、「很棒的建設，搭台鐵的時候都覺得有點危險，尤其對於老弱婦孺族群」、「這個很需要，不僅能防止有人跌落，有時候列車進站過程，還有人民在旁邊走動，站務人員都要不斷吹哨子提醒列車進站」。

▲台鐵高雄車站月台門。（圖／記者周湘芸攝）



事實上，交通部長陳世凱早在去年4月就曾公開試辦畫面，推動月台門是為了提升旅客上下車安全、降低落軌意外發生機率。陳世凱在Threads發文介紹月台門，列車完全停妥後才會升起，並與車門同步開關，搭配偵測機制，可減少誤闖與夾傷風險。

至於其他車站是否跟進，台鐵表示，考量高雄車站月台長達300米、車種較多，因此選擇在高雄站試辦，若試辦後沒問題，其他車站也能使用，未來也會在北、中、南其他車站評估設置。