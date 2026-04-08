徐春鶯稱與中共統戰人員「閒聊」　黃國昌：重點是如何防機密被出賣

記者陳家祥／台北報導

台灣新住民發展協會理事長、曾任民眾黨前新住民委員會主委的徐春鶯，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地院昨首度開庭，徐春鶯否認與中共統戰組織人員孫憲、民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤的對話違反《反滲透法》，稱是在「閒聊」。對此，民眾黨主席黃國昌今（8日）說，如何防止國家機密被共諜拿去出賣，這才是現在真正應該關心的重點。

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌召開【落實財政紀律 新北財政永續藍圖】暨簽署財政紀律承諾書記者會。（圖／記者湯興漢攝）



徐春鶯涉犯《反滲透法》，昨開庭時法官提示部分證據，包括與中共統戰組織人員孫憲的對話內容，當中有談到民眾黨內的發展動態。媒體今詢問，是否會定調為中國介入或滲透民眾黨？黃國昌說，「剛剛提到的內容都不是什麼國家機密，好像比較多是那時候在媒體上的傳聞」。

「我必須要講，2024年8月的時候，我怎麼可能會成為民眾黨的代理主席？」黃國昌表示，有很多資訊在媒體上錯誤流傳然後就不斷散佈，法庭的事情還是回到法庭上來講，「怎麼樣防止國家機密被共諜拿去出賣，這才是現在真正應該關心的重點」。

另外，柯文哲夫人陳佩琪昨發文指出，法庭攻防內容讓她難以理解，聽了心裡也是OOXX，難怪國昌主席會聽到睡著。黃國昌說，佩琪夫人就是發表她自己主觀上在法庭活動的感受，「我的部分，我不會聽不懂，我一直聽到只是針對辯護人提出的質疑，以及檢察官違法濫權檢察官完全沒有辦法回應，甚至刻意在迴避問題」。