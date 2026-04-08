電費太高？快檢查家中這3大「耗電黑洞」：待機也是燒錢

▲ 專家點出家中隱形耗電來源，快檢查插頭拔了沒。（圖／486先生提供）

記者胡至欣／綜合報導

「明明沒開什麼電器，為什麼電費單還是這麼貴？」這是許多小資族與家庭主婦每隔兩個月的共同心聲。雖然電價審議結果日前出爐，拍板決定凍漲，但生活開銷壓力仍大，如何「有感省電」成為全民話題。家電達人486先生特別點名家中常見的「3大用電黑洞」，提醒民眾若不注意，荷包只會繼續縮水！

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▲家庭常見3大用電黑洞。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

黑洞一：關掉還在吃錢！待機電力蠶食荷包

很多家庭最常忽略的就是「待機電力」。像是電視、機上盒、音響或微波爐，即便面板燈號關閉，只要插頭接著，其實都還在悄悄耗電。

他建議，這類小家電可以改用「具備獨立開關」的延長線，或是換上智慧插座。養成「不用就斷電」的習慣，雖然單看一小時沒多少，但全家幾十個插頭累積一年下來，省下的錢也是一頓大餐。

黑洞二：家電「高齡化」 10年老冰箱是吃電怪獸

「冰箱、冷氣真的別捨不得換！」486先生表示，許多長輩習慣家電「沒壞就不換」，但超過10年的舊型冰箱或冷氣，內部零件老化導致效率低下。

事實上，新一代領有「能源效率第1級」標章的家電，省電效果與老舊機種相比可能差到一倍以上。雖然換機需要一筆預算，但靠著省下來的電費，幾年內就能「回本」，是長遠看來最划算的理財投資。

黑洞三：除濕機、冷氣「開整天」卻沒設定到位

台灣氣候潮濕，很多人除濕機一開就是24小時，省電關鍵在於「設定」。不妨善用濕度設定、定時或智慧控制，當環境達到舒適濕度後自動停止，避免不必要的運轉。

另外，部分新世代空調已具備即時用電監測與智慧電量管理功能，能透過手機掌握用電狀況，並依照需求調整設定，有效控制電費支出。

▲ 挑選一級能效家電，還能申請政府補助。（圖／486先生提供）

最後，486先生也提醒，目前政府仍持續推動「節能家電汰舊換新」與「減徵貨物稅」政策。若家中老舊冰箱、冷氣正好要汰換，符合條件最高可領取數千元補助。

不想當電費冤大頭？快趁著夏季用電高峰前，檢查一下家裡的電插頭與家電年資，別讓這些「隱形怪獸」繼續啃食你的薪水！