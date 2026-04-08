偽造官兵簽名侵吞上萬元工作獎金　國防部資通電軍預財士被起訴

▲國防部資通電軍指揮部電子作戰中心方姓預財士多次偽造官兵簽名，侵吞工作獎金逾萬元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在國防部資通電軍指揮部電子作戰中心任職的方姓士官，於2022年間利用職務之便，偽造官兵簽名侵吞十餘名官兵個人工作獎金上萬元，受獎官兵察覺後通報長官，桃園憲兵隊獲報調查移送桃園地檢署偵辦；桃檢偵結，依貪汙罪之侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌提起公訴。

桃檢調查，25歲的方姓士官任職於國防部資通電軍指揮部電子作戰中心擔任預財士，於2022年6月1日至2023年5月16日負責單位財務管理、支用、獎金發放等工作，屬依法執行公務之公務員，未料，方姓士官明知官兵個人工作獎金應如實發放，於該年7至12月間，多次將應發放給同仁個人工作獎金據為己有，還在獎勵名冊上偽造官兵簽名，營造獎金已全數發放完成之假象，造成十餘名官兵權益受損，受獎官兵發覺後向單位長官反映，經桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦。

桃檢查出，方姓士官侵佔官兵總計1萬3500元工作獎金，方坦承犯行不諱，檢方認為，應發放官兵工作獎金雖不屬公用公有財物，但方身為公務員，卻侵占職務上持有之非公用私有財物，觸犯貪汙治罪條例之侵占職務上持有之非公用私有財物論處，考量侵占總額在5萬元以下，檢方偵結，依貪汙罪之侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌起訴，並建請法院依貪汙治罪條例之規定減輕其刑。