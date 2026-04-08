快訊／拖垮朱海君！NONO涉性侵4度出庭　被問離婚低頭衝上車

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）被控於2011年至2013年間對2名女子涉犯強制性交及強制猥褻罪，今（8）日上午第4度到士林地院開庭，庭訊約35分鐘結束。距離上次3月4日開庭相隔35天、約5週。庭後他與律師神情嚴肅討論，面對媒體追問是否與妻子朱海君離婚，未正面回應，低頭快步上保母車離去。

▲藝人NONO（陳宣裕）涉性侵案第4次開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

今庭訊時間不長，結束後NONO先與律師在法庭外低聲討論，神情嚴肅，隨後準備離開時遭媒體追問婚變傳聞。他全程未停下腳步，也未回應任何問題，僅低頭快步上保母車，對是否離婚未作說明。

朱海君自2023年風波爆發後淡出螢光幕，近2年多鮮少公開露面，近期逐步復出參與節目錄影，外界因此再度傳出兩人婚姻生變。加上夫妻過去已久未同框，離婚傳聞甚囂塵上，但雙方至今未正式對外證實。

士院自2025年10月22日首度開庭，12月8日進行第二次庭訊，2026年3月4日第三次開庭並傳喚2名證人作證，今為第四次開庭。第3次與第4次開庭相隔35天、約5週將進入尾聲。

檢方起訴指出，2011年至2013年間，NONO前往北市中山區一家時尚生活會館消費，並選由代號A3女子提供按摩服務。檢方指控，他在服務過程中突然露出生殖器，並憑藉身高與體型優勢將女子壓制在美容椅上，涉嫌強行性交得逞。

另於2011年12月3日前某日，NONO因代號A5女子在社群平台替其節目影片按讚而主動聯繫，隨後駕駛白色賓士至北市松山區載對方外出。女子一上車坐在副駕駛座，他涉嫌突然伸舌強吻，並以手揉捏其胸部，涉犯強制猥褻罪。

檢方指出，相關犯行直到2023年台灣MeToo運動爆發後，多名受害人相繼發聲才逐漸曝光，A3、A5也在浪潮鼓舞下揭露過往遭遇。案件最初由台北地檢署偵辦，後移轉士林地檢署，士檢一度作出不起訴處分，但經高檢署認為偵查仍有未盡之處，撤銷原處分並發回續查。

士林地檢署重新偵辦後，認為NONO涉嫌強制性交及強制猥褻罪嫌重大，於2025年8月5日偵結起訴。檢方痛批，NONO身為知名藝人，卻利用名氣與身分優勢接近被害人，對被害人身心造成重大創傷，且犯後否認犯行、態度迴避，毫無悔意，建請法院從重量刑。