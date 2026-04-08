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停火內幕！川普稱「中國促成伊朗談判」　宣稱美國完全勝利

▲▼會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲川普認為，北京在促使德黑蘭談判方面，發揮重要作用。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗達成2周停火協議，雙方都宣稱取得勝利，並且預計10日在巴基斯坦展開會談。美國總統川普受訪時透露，他認為中國促成德黑蘭同意停火與談判，也回應了荷姆茲海峽及伊朗濃縮鈾的問題。

川普自稱勝利　美伊停火「中國推一把」

川普7日接受《法新社》專訪時，被問及是否主張美國在這次停火中取得勝利。他毫不猶豫回應，「徹底且完全的勝利，百分之百、毫無疑問。」

川普還說，他相信中國在促使伊朗坐上談判桌的過程中發揮作用。被問及北京是否參與施壓德黑蘭進行談判時，他坦言「我聽說是的」。

《衛報》則指出，川普這番話證實了先前的報導，即中國鼓勵德黑蘭與美國及以色列達成停火協議。

▼去年6月納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施遭到美國空襲後的衛星影像。（圖／路透）

▲▼伊朗納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施遭到美國空襲前後的衛星影像。22日影像顯示，設施中央出現2個明顯彈坑，據信正下方就是離心機大廳。但24日彈坑已被泥土覆蓋，伊朗可能已著手處理設施受損情況。（圖／路透）

協議2大癥結點　川普態度樂觀

在協議框架方面，川普宣稱雙方已就15點協議的大多數項目達成共識，並且形容伊朗提出的10點方案「可行」，但整體細節尚待確認。

關於荷姆茲海峽重啟與石油運輸安排的不確定性，川普堅稱有一個強大框架可以達成長期協議，「我們有一項15點協議，已經同意大部分內容。我們拭目以待，看看是否能夠達成協議。」

他同時表示，根據協議，伊朗濃縮鈾庫存問題將能夠「獲得完美處理，否則我不會同意停火。」但他先前曾說自己不在乎濃縮鈾，並稱這些庫存可透過衛星監控加以掌握。

萬一談判破局，是否會再度威脅打擊伊朗橋樑與發電廠？川普並未正面回應，僅稱「你們拭目以待吧。」

▼伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

談判前景仍存在不確定性

伊朗拒絕川普政府的15點停火方案後，提出德黑蘭版本的10點停火方案，但其中包括華府先前拒絕的多項條件，例如要求繼續控制荷姆茲海峽、要求美國承認其鈾濃縮權利等。

《美聯社》更揭露，伊朗外交官向媒體發布的英文版內容將「接受鈾濃縮」一詞刪去，唯有波斯語原文版本才有完整表述，關鍵條文卻出現版本差異，格外引人關注。

伊朗方案有蹊蹺！英語版「濃縮鈾條文」悄刪去　控制海峽引擔憂

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