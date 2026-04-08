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有害廢水倒基隆河！無良業者害10萬人喝臭水撈4億　32人被起訴

▲▼將誠公司將廢油偷排入基隆河中，檢方在現場拉起封鎖線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲檢方調查將誠公司涉嫌私自分離廢油，將處理過程中產生的廢水隨意排放、處理後的廢油則對外販售。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆與新北汐止地區去年11月爆發自來水異味事件，影響逾10萬戶用水安全。基隆地檢署歷經近4個月調查後，今(8)日偵查終結，查出背後涉及非法處理廢油並偷排廢水的環保犯罪網絡，共起訴包含業者負責人與員工在內32人，並向法院聲請扣押約3億522萬元犯罪所得及相關設備。

檢方指出，事件起於2024年11月27日基隆市民反映自來水出現異味，檢警隨即成立專案小組追查，並在同年12月搜索位於基隆河自來水水質水量保護區內的將誠公司。調查發現，該公司原僅具備乙級廢棄物清除機構許可，依法只能將船舶廢油運送至合法處理機構，卻在未取得廢棄物處理許可的情況下直接排放廢水。

檢方調查，將誠公司負責人游姓男子最遲自2020年起，在基隆市暖暖區租用停車場私設地下處理工廠，將從港口收集的船舶廢油及其他來源廢油進行油水分離，再把分離後的廢油對外販售；至於處理過程產生、含有有害物質的廢水，則未經處理直接排入基隆河，最終流入自來水供水系統，危及基隆市與新北市汐止區民眾飲用水安全。

進一步追查發現，該公司不僅處理自身收集的廢油，也替其他業者處理船舶廢油廢棄物，並將非法處理後的廢油賣給多間公司，這些公司再將廢油混充為工業用油，轉售給下游廠商，作為鍋爐等設備的燃料使用。此外，檢方也查出，該公司還與合法廢棄物處理業者合謀，由對方開立虛偽文件，佯稱廢棄物已依法送往合法地點處理，藉此掩飾非法處理與販售廢油的不法行為。檢方統計，涉案4家公司以此模式牟利，不法所得高達4億297萬餘元。

專案小組在偵查期間共執行4次搜索，查扣曳引車頭3輛、油罐車4輛、船舶3艘、油槽9座及鍋爐等設備，並向法院聲請扣押涉案人與公司財產，目前已查扣犯罪所得約3億522萬元。檢方表示，涉案公司及負責人游姓男子等9人，涉及非法處理廢棄物、申報不實、違反水污染防治法非法排放污水，以及刑法妨害公眾飲水安全等罪嫌；其餘涉案公司負責人與員工共23人，則涉犯非法處理廢棄物及開立虛偽證明等罪。

全案已依法提起公訴，並建請法院從重量刑，同時沒收相關犯罪工具及不法所得。對於此案，基隆市長謝國樑表示，市府在事件發生後即與檢方密切合作追查，待起訴後，市府也將在2日內公布對涉案業者的行政裁罰結果。

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