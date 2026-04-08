辦8226組門號洗出2642個LINE帳號　賣詐團狂騙8千萬12人落網

記者鄧木卿／台中報導

刑事警察局偵查第六大隊114年3月至4月間偵辦假投資詐騙案時發現，41歲詹姓主嫌揪4名親友在短短1年申辦8226個門號轉賣給詐團，獲利160多萬元，其中有2642個綁定為LINE人頭帳號，清查後有52個帳號涉及詐欺案，74名被害人財損超過8000萬元，警方已立即通知電信公司和LINE公司停用。

▲▼男子揪申辦8千門號再轉賣詐團，刑事局逮捕12人。（圖／警方提供）

警方113年10月間接獲情資，有多名被害人因受社群網站廣告吸引加入LINE假投資群組，深入追查後，已逮捕李男等7名車手，調查過程中發現，LINE人頭帳號來源是詹嫌揪親友先申辦門號，接著創設LINE人頭帳號，然後更換新門號後，再創設另一個新的LINE帳號，販售給詐欺集團使用。

警方蒐證完備後，114年6月18日、7月16日同步在台中、台北市、新北市搜索犯嫌住居所及公司等相關處所，查扣手機13支、筆電1台、電話卡7張、門號申請書1批、現金8萬7000元、金飾1批等贓證物。

警方除了將12人依詐欺罪嫌移送偵辦外，另已通知LINE公司將人頭帳號停權，呼籲個人申辦之電信門號或社群帳號應避免交付或出租予他人使用，以免遭有心人士利用並使自己陷入牢獄之災。