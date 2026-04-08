漂亮美妹「2節2000」是販毒代號　檢警識破密碼逮運毒小蜜蜂

▲運毒小蜜蜂邱男交易毒品，檢警現場將他壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

有販毒集團在網路社群上以「紅酒」及「應召小姐」作為毒品代號，還標榜「2節2000、3節2700」，假藉特價優惠吸引買家上門，警方去年底查獲42歲邱姓男子，在其交易時上前圍捕，查扣到毒品咖啡包、現金贓款等贓證物，檢方調查後依毒品罪嫌將邱起訴。

台中市刑大指出，去年執行網路巡邏時，於通訊軟體微信發現有暱稱「精品代購」的使用者，疑似從事毒品交易，旋即成立專案小組展開調查，發現該販毒集團的推播廣告把毒品咖啡包化名「紅酒」，有「青青大地-草原」、「深不見底-海洋」兩款包裝。

K他命則化名「應召小姐」，並以「漂亮美味小姊姊、2節2000、3節2700、5節4000」為噱頭，廣告文案還說「各位老闆，目前小姐（價）位在上漲，但我們依然不漲價」，利用應召市場價格波動的假象，營造毒品「佛心促銷」錯覺，來吸引買家。

▲販毒集團在網路社群上以「紅酒」及「應召小姐」作為毒品代號。（圖／記者白珈陽翻攝）



專案小組追查，1名邱姓男子涉有重嫌，他透過網路廣告介紹加入販毒集團，從事運毒小蜜蜂，檢警掌握事證，去年底趁邱駕車前往高雄市大寮區交易毒品時，以偵防車前後包夾，現場壓制逮捕邱男，並從身上查獲毒品咖啡包、4萬2600元贓款及手機等贓證物。

▲警方在邱身上查扣毒品咖啡包、現金等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）



全案警詢後依毒品罪嫌將邱移送高雄地檢署偵辦，檢察官去年12月偵結依法起訴，刑大說，本案將帶案偵辦，持續向上溯源。