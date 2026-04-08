竹科夫妻年收500萬「沒錢養小孩」！開銷曝光　全場翻白眼

▲夫妻倆沒有多餘的錢養小孩。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

「想生小孩，但老婆覺得家庭收入不夠」，一名網友表示，與妻子都在竹科工作，夫妻年薪合計約500萬元，但扣稅後實拿約400萬元，平均每月約33萬元。他表示，外界常覺得這樣的收入已經相當充裕，不過扣掉房貸、車貸、生活費、孝親費，以及平時固定開銷，僅剩下1萬元，因此不敢生小孩。

收入高不代表寬裕 夫妻對養孩有顧慮



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一名男網友表示，夫妻的年薪總計達500萬元，在外界眼中看似優渥，但扣除綜合所得稅約85萬元及勞健保費用10萬元後，夫妻實際到手的收入約為400萬元，平均每月可運用資金約33萬元；乍看之下這樣的月收入不低，外界也常會質疑「33萬你是在哭什麼？」但他扣除生活開銷，並沒有想像中寬裕。

男網友列出日常開銷，為了離公司近，選擇在關新路置產，每坪75萬元，共45坪，總價約3400萬元，每月房貸9萬元；還有1輛350萬元的進口歐洲車，每月車貸3萬元；餐費則是2.5萬元。他也提到，夫妻一年出國兩次加上生日慶祝，兩趟共30萬元，月攤約2.5萬元，另有兩人保險1萬元、水電瓦斯管理費1萬元，以及每月5萬元孝親費，合計約23萬元。

夫妻月薪33萬 扣除日常開銷僅剩下1萬

原PO指出，月均33萬元扣掉23萬後，雖然還剩10萬元，但為了維持生活品質，夫妻倆還有其他開銷。原PO每年固定買一支Rolex手錶，約50萬元，月攤4.2萬元；老婆一年買2-3個包，約25萬元，月攤2.1萬元；另外，老婆每月會捐5千元給貓、狗，再加上平時娛樂、治裝、醫療費等等約2萬元。

原PO感嘆，「月薪33萬，實際只剩1萬多。對，年收500萬，存不到什麼錢，在新竹，年收500萬不是有錢人，完全不敢生小孩。」

貼文曝光，網友狂翻白眼，「照你這個花法，我就算月薪千萬也不夠」、「自己選擇要過奢華的生活的」、「你完全不適合生孩子，好好當一個頂客族就好了，因為你這個問題，不是開源就是節流，如果不能省你就多賺一點，不能多賺一點就少花一點」、「要生活品質就別想要有小孩，有些東西是可以省的，不然就是賺得還不夠」。