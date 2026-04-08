新竹舊城變身大舞台　邀民眾到中央商場集章、趕集、玩派對

▲派對活動將於4月18、19日同步登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為活絡舊城區並帶動商圈發展，新竹市政府(7)日舉辦「舊城新裁 拾光散策」活動記者會，新竹市長高虹安出席，並邀請客家金曲歌王黃子軒、客家音樂才子龔德共同開場演出，正式揭開系列活動序幕。活動結合巷弄集章、市集與音樂展演，透過多元形式串聯舊城街區，邀請民眾走入城市紋理，感受不同以往的舊城風景。

高虹安表示，新竹舊城擁有深厚的人文底蘊，從中央商場、東門市場到周邊街區，不僅承載城市發展記憶，也形塑在地生活樣貌。其中中央商場更見證早期布業發展歷史，是舊城重要的文化節點。她指出，市府近年持續透過活動策劃、空間再利用與環境優化，引導市民走入舊城、重新認識城市文化，也逐步帶動人潮回流與商圈發展。

高虹安指出，市府推動「舊城商圈再造復興計畫」，透過店家輔導、空間改善及數位轉型等策略，協助在地業者提升經營體質與競爭力，並結合市集與節慶活動，讓商業活力與城市文化相互帶動。她強調，市集與藝文活動不僅能創造人潮，更是串聯在地品牌、生活場域與城市形象的重要媒介。

高虹安談到，在產業與商業支持之外，市府也持續透過藝文策展，讓舊城從「可逛」進一步成為「可停留、可體驗」的生活場域。本次「舊城新裁 拾光散策」即是在此脈絡下推出，透過步行探索與活動參與，讓民眾在移動過程中，重新感受舊城的節奏與魅力。

新竹市工商發展投資策進會表示，此次活動規劃三大主軸，包括即日起展開的「舊城集章行動」，邀請民眾走訪巷弄、蒐集8處記憶座標，透過路徑串聯舊城空間；另於4月18、19日在中央商場推出主題市集與在地表演，集結多組職人品牌進駐，展現舊城多元樣貌，完成集章的民眾還可兌換「限量紀念帆布袋」，提升參與互動。

舊城派對策劃人金曲歌王黃子軒表示，派對活動將於4月18、19日同步登場，串聯影像博物館、東門市場及新州屋等舊城據點，並規劃多舞台音樂演出，卡司堅強豪華，打造跨場域的城市展演氛圍，邀請大家一起來Chill一下！高市長表示，感謝在地藝文團隊長期投入與深耕，讓音樂走進城市空間，透過創意轉譯舊城文化，也持續為城市累積文化能量。

新竹市工商發展投資策進會表示，「舊城新裁 拾光散策」集章活動自即日起正式起跑，民眾可至新竹市政府一樓服務台免費索取集章卡，透過實際走訪與參與，深入探索舊城區的歷史與當代樣貌。