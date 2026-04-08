想回李貞秀？中選會官員「一度移麥又縮回」　台下綠委抗議

記者詹詠淇／台北報導

具國籍爭議的民眾黨立委李貞秀今（8日）再度於立法院內政委員會對上內政部長劉世芳，而劉世芳儘管有上台，但維持舊調未回應其質詢。值得一提的是，中央選舉委員會選務處長王曉麟在被點名時，疑似想要回應李的提問，移動了麥克風，綠委則在台下「欸欸欸」，隨後他就退回後方。此外，李關切中配村里長當選證書是否由中選會發放時，王曉麟疑似以擺動頭部與嘴形示意，而劉世芳則看了王曉麟一眼。王曉麟事後向記者說明，自己是不小心碰到麥克風。

▲中央選舉委員會選務處長王曉麟疑似以嘴型和動作回應李貞秀，劉世芳則轉頭看向王。（圖／記者黃國霖攝）

立法院內政委員會今（8日）針對選罷法條文修法進行詢答。民眾黨立委李貞秀點名內政部長劉世芳與中央選舉委員會選務處長王曉麟上台回應，民進黨立委則放「任公職禁止雙重國籍」的牌子在桌上以示抗議。

▲民進黨立委放牌子抗議雙重國籍任公職。（圖／記者詹詠淇攝）

劉世芳一上台便表示，在昨天行政院長接受立法院大院，有關內政質詢的時候提到，行政院所有的首長，沒有義務接受一位不具備合法資格的立委在院會質詢，這是行政院對憲法的忠誠遵守。

劉世芳指出，卓榮泰上台，是基於對韓國瑜主持會議的尊重，站在對面的李貞秀女士，並未依法放棄中國籍，完全不符合兩岸人民關係條例、國籍法規定，落實對中華民國的單一效忠，李女士無法成為一位具有合法資格的中華民國國會議員，責任是在中國政府，而不是台灣政府。

隨後李貞秀開始問，中配是否為外國人、中華民國修憲了？不過劉世芳並未回應。李貞秀也問王曉麟，中選會委員應有專業性、公正性，不是淪為政治酬庸，有無明確法源可讓政院在立院完成同意程序後，拒絕發布人事令？此時王曉麟向前走，移動了麥克風，綠委則在台下「欸欸欸」，眾人以為他要回應，隨後王就退回後方。

▲中央選舉委員會選務處長王曉麟移動麥克風。（圖／記者黃國霖攝）

李貞秀對此痛批，中選會變成民進黨的中選會？並表示自己要先做一下程序發言，要求時間暫停。綠委王美惠台下抗議指出，沒有在質詢中程序發言，本日輪值召委廖先翔則裁示，質詢當中若有程序發言，應該在詢答結束後。李貞秀又問，她要怎麼主張她的權利？廖先翔回應，現在已經在詢答當中了，每一位負責行政官員無論有沒有發言或是沉默，都是意見表達，充分尊重每位官員發言權利。

▲民眾黨立委李貞秀質詢。（圖／記者徐文彬攝）

隨後，李貞秀便繼續進行她的「個人秀」，並要求相關機關現在無法答覆的話，會後給書面回應。值得一提的是，在李貞秀質詢末段，她詢問中選會，所有村里長的當選證書是不是中選會發出的？包括她本人、中配村里長的。此時，王曉麟疑似以擺動頭部與嘴形示意，而劉世芳則看了王曉麟一眼。此舉也讓李貞秀回應說，不是喔？應該是你們發的吧？

▲中央選舉委員會選務處長王曉麟。（圖／記者黃國霖攝）

休息時間，記者詢問王曉麟，剛剛一度想回應李貞秀，但好像被阻止，是不是有點尷尬？王曉麟說，沒有啦。記者再問，為何前面會去移動麥克風？王曉麟回應，沒有，「我是不小心碰到的啦」。

至於後來是否有針對中配村里長當選證書是否由中選會發布這件事搖頭？王曉麟說，沒有啦，那是因為選罷法規定，縣市以上選舉當選證書是中選會發的，鄉鎮市以下是地方選委會發的，「我本來是想要跟她說明這一點，說她講得不是很正確」，而這也不是糾正，「我剛剛心裡是這樣子想啦，但是後來我是覺得說，那個可以事後再跟她講這樣子」。

媒體追問，劉世芳有無跟他說什麼？因為劉世芳好像有看他一眼，王曉麟則急忙否認，「部長沒有跟我說什麼」。