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從林木剩料到生活香氛　林保署攜手大醫生林推動綠色產業發展

▲▼ 產官攜手守護山林：林保署嘉義分署與大醫生推動循環經濟 讓森林香氣走入日常 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 產官攜手守護山林：林保署嘉義分署與大醫生林推動循環經濟 讓森林香氣走入日常 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為了落實森林資源永續利用並開創綠色產業新契機，林業及自然保育署嘉義分署（以下簡稱嘉義分署）與在地生技品牌「大醫生林」展開深度產官合作。雙方8日於嘉義知名景點「檜意森活村」展示合作成果，透過高值化研發技術，將原本林木生產過程中的剩餘資材，成功轉化為精緻的森林系保養與香氛產品。嘉義分署分署長李定忠與大醫生林董事長謝豐裕等多位貴賓出席，共同見證台灣林業邁向「循環經濟」的新里程碑。

▲▼ 產官攜手守護山林：林保署嘉義分署與大醫生推動循環經濟 讓森林香氣走入日常 。（圖／記者翁伊森攝）

▲林保署嘉義分署李定忠分署長說明合作發想 。（圖／記者翁伊森攝）

李定忠於活動現場，手持最新研發的紅檜與牛樟產品詳細說明其環保意義。李定忠指出，傳統林業在疏伐或木材加工過程中，往往會產生大量的枝葉、樹皮及邊角料，過去這些資材若未妥善處理，常被視為林業廢棄物。

▲▼ 產官攜手守護山林：林保署嘉義分署與大醫生推動循環經濟 讓森林香氣走入日常 。（圖／記者翁伊森攝）

▲透過擴香石與精油的展示，邀請參訪者在繁忙的檜意森活村中，停下腳步感受來自大地的嗅覺療癒。（圖／記者翁伊森攝）

李定忠強調：「我們透過產官合作，利用現代精密的萃取技術，將這些國產材的精華提煉出來，製成護手霜、舒緩膏及居家香氛。這不僅大幅提升了國產林產品的附加價值，更是將『森林永續、資源循環』的抽象理念，具體轉化為民眾看得見、聞得到、也用得著的生活優質產品，讓國產材以全新的面貌進入大眾視野。」

▲▼ 產官攜手守護山林：林保署嘉義分署與大醫生推動循環經濟 讓森林香氣走入日常 。（圖／記者翁伊森攝）

▲林保署嘉義分署李定忠分署長與大醫生林董事長謝豐裕雙方簽定備忘錄。（圖／記者翁伊森攝）

大醫生林董事長謝豐裕則分享了企業端的參與初衷與長遠社會責任，他表示，大醫生林長期關注生態環境，至今已在台灣認養造林並種下超過 16 萬株苗木。謝董事長感性表示：「身為深耕在地的企業，我們深感守護台灣山林的責任重大。透過這次與嘉義分署的技術與資源對接，我們不只是在開發商品，更是在傳遞一種對土地的敬意與愛護。」

謝豐裕進一步補充：「大醫生林的願景是最終能為台灣 2,300 萬人，每人種下一棵樹。我們透過生技研發優勢，確保這些來自山林的恩賜能以最高品質呈現，讓森林的療癒感能溫暖走入每個人的日常生活中，落實真正的綠色循環。」

▲▼ 產官攜手守護山林：林保署嘉義分署與大醫生推動循環經濟 讓森林香氣走入日常 。（圖／記者翁伊森攝）

▲溫潤的木架上，錯落有致地陳列著各式苔苔球與香氛產品，展現自然與人文交織的靜謐美感 。（圖／記者翁伊森攝）

此次在檜意森活村的成果展示區，現場布置充滿森林美學，展出包括質地細膩的護手霜、滾珠精油以及結合自然素材的擴香產品，吸引眾多遊客體驗。展區內除了生技保養品，也呈現了多樣化的綠植盆栽與林下經濟成果，展現出台灣林業從傳統生產轉型為精緻文創產業的生命力。

▲▼ 產官攜手守護山林：林保署嘉義分署與大醫生推動循環經濟 讓森林香氣走入日常 。（圖／記者翁伊森攝）

▲林保署將林業廢材變寶藏，與民間企業推出森林香氛與保養品。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義分署表示，未來將持續深化與民間企業的合作關係，推動國產材的多元化應用，讓守護山林與經濟發展相輔相成，共同構築台灣環境永續的新典範。

▲▼ 產官攜手守護山林：林保署嘉義分署與大醫生推動循環經濟 讓森林香氣走入日常 。（圖／記者翁伊森攝）

▲林保署嘉義分署將入口意境以奮起湖山林微縮景觀打造，邀請大家一起森呼吸，將奮起湖的霧與林，搬進城市。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 產官攜手守護山林：林保署嘉義分署與大醫生推動循環經濟 讓森林香氣走入日常 。（圖／記者翁伊森攝）

▲林保署嘉義分署將奮起湖的霧與林，搬進城市。（圖／記者翁伊森攝）

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