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2026風城野營祭第二樂章「草地拾光」 4／18登場

▲第二波活動「草地拾光」將於4月18日接續登場。（圖／新竹市政府提供）

▲第二波活動「草地拾光」將於4月18日接續登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2026風城野營祭熱潮持續蔓延！繼首章「風起之夜」在大湳雅公園引爆質感露營熱潮後，第二波活動「草地拾光」將於4月18日接續登場。首場活動以點點燈火交織出城市森林的絕美夜色，獲得市民一致好評；承接此熱度，第二場活動將轉化為輕鬆愜意的午茶節奏，邀請民眾帶著野餐墊走進草地，親身體驗城市中的慢活美學。

新竹市長高虹安表示，風城野營祭系列活動透過不同形式的串聯，逐步拓展城市戶外生活的多元樣貌，打造新竹市獨特的品牌活動。「草地拾光」主打午後野餐生活，讓公共空間化身為市民的藝文客廳。本次特別邀請人氣人聲樂團「To be continued 未完待續」，以無伴奏純人聲詮釋豐富音樂層次，讓音符在自然微風中流動。此外，享譽國際的 FOCASA 馬戲團也將帶來經典作品《馬戲探險家》，這也是該劇目首度在新竹市演出，透過高超的雜耍技巧與劇場張力，將為親子族群打造充滿想像力的奇幻現場。

新竹市政府城市行銷處長林昱志表示，除了精采演出，現場更同步規劃闖關遊戲、親子樂園及手作DIY課程，並貼心提供野餐道具租借服務，讓民眾「人到即可野餐」，讓市民朋友輕鬆打造專屬的草地休憩空間。活動的一大亮點為「免廢市集」，結合環保永續與胖卡美食，鼓勵民眾在享受生活之餘，也能落實減塑與資源循環，營造兼具人文質感與環保意識的場域。

林昱志指出，從首場的營火氛圍到本次的「草地拾光」，市府致力於拓展城市空間的多樣可能性，讓市民在繁忙的步調中，能隨時走入戶外，感受專屬於竹市的文化底蘊。熱忱歡迎全國民眾於4月18日前往大湳雅公園，在音樂、馬戲與草地芬芳中，度過美好的春日午後。

更多詳情請搜尋臉書粉專「跟風玩新竹」。( https://www.facebook.com/seeinghsinchu?locale=zh_TW )。

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