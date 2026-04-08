非高薪也中！詐團只給3萬還有試用期　求職者衰成人頭獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

求職者小清（化名）被指控將虛擬貨幣帳戶、金融帳戶交給詐騙集團使用，導致28人被騙，共計損失400多萬元。不過，基隆地院法官表示，經查，詐團以徵才說詞獲得小清的信任，開出底薪3萬元、試用期1個月等條件也與一般人認知的「高薪陷阱」不同，小清確實有可能是在求職過程中遭到欺騙，最終因檢方證據尚有疑點存在，裁定小清無罪。

▲小清求職誤入詐團陷阱，帳戶淪為洗錢工具。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清被指控在2024年7月間將2個虛擬貨幣帳密、2個金融帳戶帳密交給詐團使用，該詐團成員隨即透過各種話術，誘導28名受害者將錢匯入小清的帳戶，共計得手超過400萬元。後來受害者們發現被騙，憤而報警處理。

小清坦承有將上述資料交給他人，但否認幫助詐團，他辯稱，當時吳姓人員說待遇是底薪3萬元、日領1000元，他給了郵局帳號，對方說沒辦法使用，他才會再給銀行帳號，對方又說是線上交易工作，要求他去做虛擬貨幣交易，因為當時急需工作，沒有多想，也沒有覺得奇怪，他也是被騙的。

基隆地院法官表示，經檢視小清與吳姓人員的對話紀錄，發現吳姓人員確實有向小清介紹工作內容，還提及薪資待遇底薪是3萬元、試用期1個月，可見吳姓人員確實是以徵才說詞取得小清的信任，談話內容也與一般應徵工作無異，就連薪資待遇也和一般人印象中的「高薪詐騙陷阱」不同。

法官認為，詐團成員以工作需求為由，利用小清不熟悉虛擬貨幣交易所平台與綁定銀行帳戶的交易模式，逐步控制小清的帳戶騙取金錢，當小清收到帳戶內有大筆金錢匯出的訊息通知，還佯稱是在進行帳戶測試及作業，意圖合理化異常金流。

法官指出，從現有證據看來，小清的確有可能是受到詐團欺騙，雖然他一時輕率，沒有進一步查證或合理判斷，但也難以推認他主觀上有幫助詐欺或幫助洗錢之不確定故意。

最終，法官認為檢方提出的證據仍有合理懷疑存在，尚無法讓本院形成小清有罪的確信，於是裁定小清無罪。全案仍可上訴。