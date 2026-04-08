私訊女立委「開房間我X妳」　匿名男被查出身分慘了

▲網友私訊女立委邀請開房間，被依違反《跟騷法》起訴。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

某年輕女立委前年底接連收到陌生訊息，對方口無遮攔對女立委寫道：「開房間我X妳」，造成女立委心生畏怖提告，警方循線找出用假名發送訊息的是蔡姓男子，依法移送法辦，台北地檢署8日依《跟蹤騷擾防制法》將蔡男提起公訴，另有1名彭姓男子因公開留言辱罵女立委「破麻」，也被依《刑法》妨害名譽罪嫌起訴。

立法院從2024年起因修法、罷免等議題升高朝野對立，不少立委的社群帳號會收到網友留言批判，據了解，被害女立委因不甘受辱，堅持蒐證後逐一提告。蔡姓男子是在2024年底，用假名傳訊給女立委，一開始是邀請女立委「有空來南部，我會請妳吃飯」，但之後卻又冒出一句「開房間我X妳」；到了2025年初，又有1名彭姓男子以本人帳號在女立委的社群中留言「破麻」。

台北市中正一分局接獲女立委提告後，找到分別住在中、南部的蔡、彭2名網友，檢察官認為蔡男刻意以與性或性別相關的言語騷擾，足以影響其日常生活或社會活動，涉嫌跟騷，而彭男雖辯稱因為喝醉不記得做過什麼事，但檢察官不採信，認為彭男的負面留言足以損害到女立委名譽，依法將2人都提起公訴。