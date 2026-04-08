　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮航線最慘一班僅載5人　華信航空「年虧7千萬」盼停飛

▲▼華信航空董事長陳大鈞。（圖／記者周湘芸攝）

▲華信航空董事長陳大鈞。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

國內線票價26年沒調整，加上近期油價飆漲，業者苦嘆撐不住。華信航空表示，台中、高雄往返花蓮航線平均載客率2、3成，最慘一班僅載5人，預估全年將虧損7千萬元，希望民航局核准停飛花蓮線，「避免無意義的苦撐」。

華信航空董事長陳大鈞今表示，花蓮航線長期虧損累累，目前華信航空高雄-花蓮搭載率僅2成，台中-花蓮約3成，立榮航空台北-花蓮僅1成，其中還有許多老人票5折，即便推出打折票價，跟自強號拚，還是沒有增加多少載客率。目前高雄-花蓮票價2329元，台中-花蓮票價2472元，過去更曾有一班只載5人，等同飛一班賠一班，即便有補助也是虧損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，他也說，過去每飛一次加班機，就代表有單程是空機前往，即便回程全滿，平均也只有5成載客率，根本無法賺錢。

他表示，隨著油價持續上漲，原先油價占總營運成本13%，現在已經增加到21％，在此情況下，今年會虧至少10％，以每年營業額60億元來看，等於會虧損6億元。其中，台中-花蓮目前一周3班、高雄-花蓮每天1班，以新油價來看，光是花蓮航線整年就虧損7千萬元。

同樣是東部，陳大鈞指出，雖然台北-台東也是虧損，但至少載客率還有4、5成，代表還有人需要。他指出，花蓮有台鐵、公路等其他交通工具，並非無法取代，在需求不高的情況下，希望主管機關同意停飛。

他表示，目前華信航空共有12架飛機，4月底會到13架，若將載客率低的花蓮航線取消，可用來增班需求相對高的金門、馬祖航線。

陳大鈞表示，目前需求率最高航線為金門及馬祖，以這周訂位來看，高雄-馬祖已達94％、馬祖-高雄87％，高雄-金門99.39％、金門-高雄88％，台中-金門86.5％、金門-台中82％，松山-金門86％、金門-松山85％，還不包括現場買票。

他感嘆，現在票價不漲沒關係，但油價上漲真的撐不住，希望讓華信航空關閉民眾依賴性不高的花蓮航線，以減少虧損，若未來遇上鐵路中斷等特殊狀況，仍可以隨時加班機協助。

陳大鈞表示，由於虧損嚴重，現在已經規劃將機上的礦泉水、餐巾紙拿來賣廣告。他指出，雖然取消航班可能讓委員不高興，但行政機關應該有一把尺，不應該要業者犧牲，又不知道要成就什麼。

此外，國內線機票價格26年未檢討，隨著人事成本增加、購買新飛機，國內航空業者紛紛喊漲，但交通部回應，國內線票價漲幅將先由航空公司自行吸收。

陳大鈞指出，上次因油價浮動票價是2014年，從2014年到2026年三商巧福牛肉麵已從115元漲到185元，漲幅61％；鬍鬚張小碗滷肉飯從39元漲至71元，漲幅82％；民航局對華信收取的松山機場櫃檯及辦公室月費也從1平方公尺1230元上漲到1510元，漲幅23%，台灣航勤收費也漲價，就只有華信不能跟旅客漲價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾志偉討5700萬逆轉勝！　裴祥泉遺產繼承人須全額賠償
快訊／白沙屯媽祖將湧百萬人！2校盼停課　縣府急喊停
電費太高？快檢查家中「3大耗電黑洞」：待機也燒錢
跑山獸是泰雅族女婿！部落友人心疼：用自己的命帶回別人
失控啦！天使勇士大亂鬥　雙方板凳清空
快訊／潛伏期滿！高雄毒春捲再增16人就醫　累計173人
快訊／拖垮朱海君！NONO被問離婚　低頭衝上車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／白沙屯媽祖進香將湧百萬人！北港2校盼停課　縣府不准

電費太高？快檢查家中這3大「耗電黑洞」：待機也是燒錢

台鐵高雄車站突見「一面黃線」超狂功能曝！全場讚：跟上日本

跑山獸是泰雅族女婿！部落友人心疼：用自己的命，去帶回別人

快訊／潛伏期滿！高雄毒春捲再增16人就醫　累計173人受害

韓國乳酸飲爆紅！醫師警告「別一次喝光」　網喊：難怪反胃

明起高溫上看36度　周六北東降雨機率增

清明收假第2天還有713人回不了台灣　滯留金門機候補等待叫號

逛日本藥妝店「結帳遭店員偷塞商品」！林氏璧嚇到...教5招自保

吃到高雄春捲　2家6人掛急診「2人要住院」！業者態度氣炸苦主

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

快訊／白沙屯媽祖進香將湧百萬人！北港2校盼停課　縣府不准

電費太高？快檢查家中這3大「耗電黑洞」：待機也是燒錢

台鐵高雄車站突見「一面黃線」超狂功能曝！全場讚：跟上日本

跑山獸是泰雅族女婿！部落友人心疼：用自己的命，去帶回別人

快訊／潛伏期滿！高雄毒春捲再增16人就醫　累計173人受害

韓國乳酸飲爆紅！醫師警告「別一次喝光」　網喊：難怪反胃

明起高溫上看36度　周六北東降雨機率增

清明收假第2天還有713人回不了台灣　滯留金門機候補等待叫號

逛日本藥妝店「結帳遭店員偷塞商品」！林氏璧嚇到...教5招自保

吃到高雄春捲　2家6人掛急診「2人要住院」！業者態度氣炸苦主

鄭麗文南京說出「中華民國」　陸委會：遮遮掩掩的提

手刀搶票！屏東「黑膠時代曲」5月登場　3大金曲歌王歌后接力開唱

72萬超辣實況主直播出意外！「後仰重摔在地」淚奔醫院：差點人沒了

免費貼圖藏陷阱！基隆女誤信中獎險被騙5千　警民聯手保她積蓄

美伊戰火衝擊塑化原料　石崇良：上游增加5500噸「醫療供應無虞」

全紅嬋長期受「國家級霸凌」　陳芋汐等多名隊友遭爆是共犯

向太「多次出手拆散」向佐戀情！多任女友全拜金　揭郭碧婷過關原因

唐西奇努力維持正向心態　湖人主帥看在眼裡：他很有動力

川普：中東黃金時代來了！　重新開放荷莫茲海峽「就能賺大錢」

克洛克達爾要來了！真人版《航海王》第3季確定登場　主要場景公開

【不講武德】輸了去睡覺！媽媽發動決鬥邀請　兒子贏了戰鬥陀螺卻笑不出來

生活熱門新聞

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

快訊／對流來了！　4縣市大雨特報

短今疑手滑誤發「D級深溝」照　本人親回應

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

雨擴全台！　強對流鋒面來了

一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊

辛樂克颱風可能生成「強又大」　影響台灣機率曝

王惠美當面爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

白沙屯媽祖將抵北港！2校首宣布停課

今晨全台有雨！　下波變天時間曝

酸跑山獸被罵到刪文　搜救教官反擊了

更多熱門

相關新聞

移工持刀搶「2熱狗」　闖理髮店傷3人、4警掛彩

移工持刀搶「2熱狗」　闖理髮店傷3人、4警掛彩

花蓮縣新城鄉今(5)日清晨發生一起持刀搶劫事件。一名46歲泰籍男移工持水果刀闖入新城鄉康樂路一間超商，搶走2根熱狗後徒步逃離，警方獲報後出動多名警力圍捕。嫌犯在逃逸過程中闖入一間理髮店，與屋主爆發衝突，造成屋主及家人受傷，警方圍捕時也遭到攻擊，共有4名員警受傷，所幸送醫後均無生命危險。

台鐵花蓮調車事故「司機未依指示停車釀禍」　運安會提4改善建議

台鐵花蓮調車事故「司機未依指示停車釀禍」　運安會提4改善建議

花蓮警擴大臨檢全面掃蕩　強勢手段嚴打黑幫

花蓮警擴大臨檢全面掃蕩　強勢手段嚴打黑幫

荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

汪情勒爸爸　哭臉伸手眉頭超委屈

汪情勒爸爸　哭臉伸手眉頭超委屈

關鍵字：

華信航空花蓮

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

中石化爆重訊！明起停牌

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面