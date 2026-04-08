花蓮航線最慘一班僅載5人　華信航空「年虧7千萬」盼停飛

▲華信航空董事長陳大鈞。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

國內線票價26年沒調整，加上近期油價飆漲，業者苦嘆撐不住。華信航空表示，台中、高雄往返花蓮航線平均載客率2、3成，最慘一班僅載5人，預估全年將虧損7千萬元，希望民航局核准停飛花蓮線，「避免無意義的苦撐」。

華信航空董事長陳大鈞今表示，花蓮航線長期虧損累累，目前華信航空高雄-花蓮搭載率僅2成，台中-花蓮約3成，立榮航空台北-花蓮僅1成，其中還有許多老人票5折，即便推出打折票價，跟自強號拚，還是沒有增加多少載客率。目前高雄-花蓮票價2329元，台中-花蓮票價2472元，過去更曾有一班只載5人，等同飛一班賠一班，即便有補助也是虧損。

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此外，他也說，過去每飛一次加班機，就代表有單程是空機前往，即便回程全滿，平均也只有5成載客率，根本無法賺錢。

他表示，隨著油價持續上漲，原先油價占總營運成本13%，現在已經增加到21％，在此情況下，今年會虧至少10％，以每年營業額60億元來看，等於會虧損6億元。其中，台中-花蓮目前一周3班、高雄-花蓮每天1班，以新油價來看，光是花蓮航線整年就虧損7千萬元。

同樣是東部，陳大鈞指出，雖然台北-台東也是虧損，但至少載客率還有4、5成，代表還有人需要。他指出，花蓮有台鐵、公路等其他交通工具，並非無法取代，在需求不高的情況下，希望主管機關同意停飛。

他表示，目前華信航空共有12架飛機，4月底會到13架，若將載客率低的花蓮航線取消，可用來增班需求相對高的金門、馬祖航線。

陳大鈞表示，目前需求率最高航線為金門及馬祖，以這周訂位來看，高雄-馬祖已達94％、馬祖-高雄87％，高雄-金門99.39％、金門-高雄88％，台中-金門86.5％、金門-台中82％，松山-金門86％、金門-松山85％，還不包括現場買票。

他感嘆，現在票價不漲沒關係，但油價上漲真的撐不住，希望讓華信航空關閉民眾依賴性不高的花蓮航線，以減少虧損，若未來遇上鐵路中斷等特殊狀況，仍可以隨時加班機協助。

陳大鈞表示，由於虧損嚴重，現在已經規劃將機上的礦泉水、餐巾紙拿來賣廣告。他指出，雖然取消航班可能讓委員不高興，但行政機關應該有一把尺，不應該要業者犧牲，又不知道要成就什麼。

此外，國內線機票價格26年未檢討，隨著人事成本增加、購買新飛機，國內航空業者紛紛喊漲，但交通部回應，國內線票價漲幅將先由航空公司自行吸收。

陳大鈞指出，上次因油價浮動票價是2014年，從2014年到2026年三商巧福牛肉麵已從115元漲到185元，漲幅61％；鬍鬚張小碗滷肉飯從39元漲至71元，漲幅82％；民航局對華信收取的松山機場櫃檯及辦公室月費也從1平方公尺1230元上漲到1510元，漲幅23%，台灣航勤收費也漲價，就只有華信不能跟旅客漲價。