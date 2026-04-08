假閨蜜？全紅嬋長期受「國家級霸凌」　陳芋汐等多名隊友遭爆是共犯

▲陳芋汐（左）與全紅嬋（右）被稱之為中國「夢之隊」絕代雙驕。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

一個名為「水花征服聯盟」的微信群組近日遭爆出，長期對中國跳水名將全紅嬋、桌球名將王楚欽進行長達四年的言語霸凌。爆料者指出，該群火力猛攻全紅嬋，甚至出言罵出「全山雞、全母豬」等難聽用詞，群組成員還被挖出，有全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文等人，令不少人直呼是「國家級霸凌、塑料姐妹、假閨蜜浮出水面」。

▲該群組出現多名全紅嬋隊友，而網友爆出，是隊友間互拉近群。（圖／翻攝自微博）

根據爆料者上傳的微信截圖顯示，群組的群規為「禁止人身攻擊（除了全紅嬋），新群規為可以隨意罵全紅嬋，往死裡罵。」群中對全紅嬋粉絲的暱稱為「全糞（全粉）」並對全紅嬋取了近20個字眼難聽的綽號，如「醛薨蟾、胖金蟾、醜全紅腸、全肥豬、麻章太妹」等等。

▲群組給全紅嬋取了將近20個難聽綽號。（圖／翻攝自微博）

爆料者指出，該群組多個成員跌破大家眼鏡，包括多位全紅嬋的隊友，如陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，甚至連央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多位選手家屬也都在群組內。

爆料者整理出群內動向，「央視跳水專項記者在群裡，且回覆群內消息，看到群裡罵自己怒而退群；裁判饒琅在群裡潛伏，爆出事件後被移出。」

▲群規。（圖／翻攝自微博）

他接著整理出跳水隊在群內的入群時間，「入群的隊友有，陳芋汐、陳藝文、昌雅妮、龍道一。群裡2022年就在罵全紅嬋，龍道一2022年在群，2023年拉陳藝文進群吃瓜；陳藝文拉昌雅妮進群，昌雅妮拉陳芋汐進群。」

爆料者還寫道，「陳藝文2023年進群至今，事件爆發後自己退群；昌雅妮2023年進群至今，事件爆發後自己退群；陳芋汐2023年進群至今，被扒後刪除內容沒退群，被群主移出保護。」

▲網友發現陳芋汐為群內成員。（圖／翻攝自微博）

他還寫道，「群裡全紅嬋的黑粉知道群裡進來了很多運動員、媒體、裁判但是照罵不誤，並且在澳門運動員進群看不過去退群後，嘲諷對方為全紅嬋的護法。」

爆料者指出，即使群內成員間心知肚明，多年間卻無人對群內的霸凌言論提出制止或是反駁。





▲全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社，上同）

陳芋汐更被爆料，還按讚網暴全紅嬋的文章。相關截圖在網上瘋傳，不少人心疼全紅嬋。全紅嬋曾多次在公開場合說明，自己與陳藝文的好交情，甚至有多雙同款洞洞鞋等，與陳芋汐更是被捧為跳水界惺惺相惜的雙子星。

諷刺的是，全紅嬋上週遇19歲生日，接受多家雜誌媒體專訪，其中在人物專訪中，落淚說道，盼大眾不要網暴自己的隊友。怎料該採訪被截圖到此霸凌群，並遭群內譏笑身材臃腫，「如同吃了一斤豬飼料」，當時多名隊友未退出該群。事發至今陳芋汐、陳藝文等人未做出公開回應。

▲陳藝文（左）、昌雅妮（右）。（圖／路透社）

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