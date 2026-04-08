王惠美遞件爭場館被李洋當場拒絕　綠委：不如呼籲同黨立委放行預算

▲縣長王惠美遞資料給李洋。（資料圖／彰化縣政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

彰化縣第三座縣立運動中心「和美全民運動館」啟用，縣長王惠美與運動部長李洋共同出席，不過卻發生一段尷尬插曲，王惠美當場向李洋遞交爭取其他運動中心經費的計畫書，李洋尷尬回「預算沒有通過」拒收。綠委林楚茵今（8日）表示，預算沒過，部長也變不出運動中心，但總預算是誰在卡？就是國民黨自己，與其遞計畫書，不如快打電話給同黨立委。

參觀途中，王惠美拿出一份裝有其他4個運動中心計畫書的牛皮紙袋遞給李洋，李洋看了一眼，僅伸手扶了一下，便以「預算沒有通過」為由沒有收下，場面尷尬。

對此，林楚茵指出，國民黨一邊擋錢一邊要錢，王惠美向運動部長李洋爭取運動中心經費，但預算沒過，部長也變不出運動中心。總預算是誰在卡？就是國民黨自己。

林楚茵表示，昨晚鄭麗文在南京接受中共中央台辦主任宋濤宴請，大談「家和萬事興」。但看看國民黨現在的樣子，國民黨立委在立法院擋預算，國民黨縣市長在地方伸手要經費，黨主席鄭麗文有什麼資格談兩岸「家和萬事興」？國民黨家裡都鬧不和。

林楚茵直言，王惠美與其遞計畫書，不如趕快打電話給佔立法院多數的同黨立委，叫他們先把總預算放行。