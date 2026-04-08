共軍33名上將被清洗到剩4人　國安局：今明年可能共補不到10人

▲國安局長蔡明彥8日到立法院外交國防委員會備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中共大規模整肅解放軍，國安局長蔡明彥今（8日）指出，共軍33名上將僅剩4人，其他都是「以低代高」，但根據國安局盤點，今年跟明年能從中將升任上將的人數可能各不到5人，讓共軍聯合作戰跟後勤協調有斷鏈現象發生；短期來說，習近平可更掌控軍權，但中長期來看，大家不敢就軍事專業上提出跟領導人不同的意見，讓其決策、視野發生限縮。

民進黨立委陳俊宇8日在立法院外交國防委員會質詢時表示，中共大規模清洗軍方高層，解放軍代表團出席今年兩會的人數減少38人，創下習近平上台以來最大降幅，高階將領張又俠、劉振立等都被查處，讓7人的中共中央軍委會只剩主席習近平與副主席張升民。陳俊宇詢問蔡明彥，如何評估中共軍隊權力高度集中習近平，對中共短中長期在台海作戰的風險；另是否此中共此波整肅會一路到「二十一大」。

蔡明彥說，中共手法比較像是「絕對效忠」的清洗模式，規模非常大。中共上將編至33人，但現在只有張升民、國防部長董軍、東部戰區司令楊志斌、中部戰區司令韓勝延等4人，其他都是「以低代高」，這可能導致共軍聯合作戰跟後勤協調有斷鏈現象發生。

蔡明彥進一步指出，共軍中將有上百位，而要升上將有2個條件：一個是要任滿2年，另一個是任中將時要歷練過2個職務，但經國安局盤點，當中符合晉升條件的中將，今年可能不到5個，明年也可能不到5個，可以知道共軍指揮鏈可能發生聯合作戰跟後勤協調有斷鏈風險。

蔡明彥表示，要注意到的是，短期可以讓習近平更掌控軍權，但中長期來看，可能在軍事決策上出現大家都「政治正確」，不敢就軍事專業上提出跟領導人不同的意見，讓其決策、視野發生限縮。另國安局會加強關注，是否過程中有年輕將領想表現機會，而在台海有冒進動作。