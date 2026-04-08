跑山獸「搶命時間軸」曝光！　賞金獵人疑雲一次看

▲黃姓山友登東卯山東峰失聯47天，最終被跑山獸尋獲。（圖／羅勃依婉提供）

記者柯沛辰／綜合報導

山搜高手「跑山獸」接受10萬元委託，尋獲在台中失蹤的黃姓山友遺體，事後卻被林姓搜救教官痛批是「趁火打劫」、「賞金獵人」。本文整理跑山獸背景、過往著名搜救實績，一次看懂事件爭議及雙方主張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲跑山獸小檔案。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

「跑山獸」背景

羅培德（Petr Novotny）來自捷克，2012年到台大應用力學研究所當博士交換生，結果在沒有路跑訓練背景的情況下，意外發現自己擁有越野跑者的天賦。2014年，他以3小時53分的驚人成績，征服往返嘉明湖的28公里山路，而他也自此一戰成名，開始征戰各大越野賽事，外號「野跑天神」。

之後，羅培德長期留在台灣發展，與原住民妻子羅勃依婉結婚後，定居埔里，共同經營「跑山獸工作室」，推廣台灣山林之美及越野賽事。2014年起，羅培德逐漸投入山難搜救，並在2015年成功救出1人，成為他「山搜能力」進入大眾視野的起點，至今救回至少8名生還者，尋獲7名罹難者，被稱作「山林守護神」。

相關報導：跑山獸搜救有多猛？專家嘆「台灣恐沒人追得上」

▲跑山獸近年著名搜救一覽。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

跑山獸著名搜救實績一覽

一、2015年，烏來福山山區

當時北市一名73歲林姓男子與好友登山，在山區迷路，失聯整整2天，所幸跑山獸和友人上山搜救，最後被找到帶下山。事後，跑山獸登上新聞版面，成為早期最具代表性的救援案件。

二、2020年，水社大山

根據鏡週刊報導，女山友蔡馥存在水社大山迷路，一度失溫決定放棄掙扎，關鍵時刻聽到跑山獸大吼，才得知自己獲救。她回憶，當時跑山獸找到她時，激動地跪下掉淚，不斷哭說「謝謝妳還活著，謝謝老天讓我找到妳。」

三、2021年，白姑大山失聯案

60歲黃姓山友在白姑大山失聯，跑山獸自告奮勇加入救援，花了30多小時搜索，最後在司晏池及三錐山前的沼澤地營地下方的深谷溪溝中找到遺體。

四、2021年，能高安東軍縱走

宜蘭一名楊姓男子獨攀能高安東軍縱走失聯近一個月，家屬懸賞30萬元尋人。跑山獸自告奮勇加入救援，深入險峻山區，最終在萬大南溪瀑布下方溪谷尋獲楊男遺體。

五、2022年，滿月圓山區蔡進國失聯案

64歲和碩前副總裁蔡進國獨自攀登新北市三峽滿月圓山區失聯，跑山獸接獲家屬請託，與搜救隊聯合協尋，最後在雙溪山一處30餘公尺溪谷尋獲遺體。這是近年來跑山獸參與最為知名的協尋案。

六、2022年，台中馬崙山粘姓山友失聯案

彰化41歲台鐵員工粘姓男子登山失聯，當時跑山獸才剛完成5天4夜的南二段下山，休息僅1天，就投入協尋工作。不過，粘男時隔6天才在馬崙山三角點往白姑大山峭壁下的瀑布被尋獲，已經不幸身亡。

七、2025年，台中東卯山黃姓山友案

黃姓山友在東卯山失聯47天後，羅培德參與協尋，並在10月尋獲遺體，接受家屬10萬元報酬。影片曝光後，林姓教官痛批「趁火打劫」，成為近年來跑山獸最受矚目與爭議的搜救案件。

▲林姓教官批評跑山獸「對受難者二次消費」。（圖／翻攝自當事人臉書）

爭議延燒點

林姓教官指控，跑山獸在這起案件中「沒有勞務委託」、「沒有事前談好價格」，事後才回頭跟家屬要錢，根本是「趁火打劫」。

案件結束後，還上傳影片，「消費家屬傷痛」，連「去識別化」都不做。既然要把救援當做生意，就不該拿「善」來當包裝，應對罹難者有「基本尊重」，而非透過搜救「累積名聲」。

相關報導：酸跑山獸被罵到刪文 搜救教官反擊：沒人會用救人累積名聲

牽線者還原事件全程

蔡姓女山友表示，她是失聯黃姓山友的友人，得知對方失蹤，主動居中牽線，請跑山獸協尋。跑山獸了解後，自行去搜尋了好幾天，一無所獲，加上手邊還有一個案子，才請她向家屬轉達：若要繼續搜尋，就看心意給一點酬勞，會把這筆錢用在偏遠地區，不會收為己有。

為此，蔡女告訴家屬可自行衡量經濟能力，並建議「我覺得10萬已經很少了，如果你們有經濟壓力就10萬」。最後，跑山獸找到了黃姓山友，家屬也在事發後兩週匯款10萬元台幣答謝。

相關報導：跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

跑山獸本人回應

Petr本人近日回應，能理解家屬面對失去親人的悲痛心情，發布影片的初衷在於提升山林安全意識，並非針對任何人進行指責。

▲跑山獸回應，影片初衷是為了提升山林意識。（圖／記者李陳信得攝）

林姓搜救教官是誰？

林姓搜救教官並非正職消防人員，而是民間組織中華民國山難救助協會的教官。有網友質疑，「5年計畫的民間搜救公司準備要上線，現在要搶訂價話語權，覺得Petr 太便宜，只有一個統包價，會破壞行情是嗎？」

相關報導：搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」 反遭挖黑歷史急刪文

網路風向

針對林姓教官批評跑山獸是「賞金獵人」，山友幾乎一面倒支持跑山獸，原因大多是「跑山獸非公部門人員，沒領到任何補助」、「單獨搜救風險大，若遇到危險無人能協助」、「這麼辛苦又危險的工作，收取費用真的合理」、「專業不是免費的」。

至於影片部分，有山友直言，「跑山獸的實名影片，傳遞了黃大哥用生命換取的登山安全守則，其實也是紀念黃大哥最寶貴的方法，讓他重新活在山友們心中，非常有意義。基於對於山難事件客觀真相的尊重，支持不修改影片。」

相關報導：跑山獸收費被轟 雪羊力挺「談錢不可恥」點名1事才可恥