高雄食安連爆！白喬茵轟市府稽查力道不足　「六都唯一負成長」

▲高雄市議員白喬茵針對食安問題質詢衛生局長。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄食安問題連環炸，引發市民恐慌，高雄市議員白喬茵今（8）日在議會質詢時質疑，市長陳其邁上任以來，高雄食安事件頻傳，近期春捲中毒案件，嚇得民眾竟決定「剔除清明節吃春捲」的習慣。白喬茵拿出數據痛批，高雄市食安預算與人力大幅增加，但「稽查次數」卻是六都中唯一負成長，甚至多起重大中毒案竟「零開罰」，質疑衛生局力道嚴重不足。

食安預算翻倍、人力大增 稽查次數竟「不增反減」

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白喬茵指出，全國食安事件從民國109年至114年增幅高達245.85%，呈現「翻倍再翻倍」的成長。高雄市衛生局雖強調已提升防護量能，從109年到113年增加了61%的檢驗量、85名稽查人力，食安預算更暴增109%，但實際表現卻令人失望。

「錢增加了、人變多了，稽查量能應該要變多才對！」白喬茵秀出六都食品衛生稽查次數對比表，發現新北、台北、桃園、台中、台南都在成長，唯獨高雄市始終在一萬九千多件徘徊，甚至出現負成長，質疑「為什麼我們高雄稽查力道始終不足其他五都？」

▲白喬茵轟市府稽查力道不足，「六都唯一負成長」。（圖／記者賴文萱翻攝）

食物中毒案頻傳業者竟「全身而退」？ 議員質疑開罰標準

針對裁罰力道，白喬茵更提出數據指，113年高雄發生多起重大食安事件，包括高雄拉麵店、冷麵店、便當店、居酒屋以及漢來海港中毒案，受影響人數分別達12人、29人、46人不等，但業者卻似乎都能「全身而退」，僅被要求停業數天自行改善，「到底是要多嚴重的食安事件才會開罰？是高雄食品做得特別好，還是裁罰標準過高？」

衛生局澄清：裁罰件數達數百件 並非「沒在抓」

對此，高雄市衛生局長黃志中澄清，數據可能存在解讀落差，113年實際裁罰件數為457件，114年則為569件，並非議員所指的僅有2件。他解釋，食安處理分為「依法裁罰」與「輔導改善」兩個部分，衛生局一直有在認真處理。

黃志中進一步說明，高雄市人口達270多萬，且地理環境涵蓋山海，許多攤商與食品業者並無商業登記，稽查難度高。目前衛生局採取「擴大通報」策略，只要有一人疑似中毒就鼓勵醫師通報，這也是導致帳面上案件數增加的原因之一，目的是為了及早介入輔導。

對此，白喬茵答覆，裁處罰款的數據皆取自衛生福利部衛生公務統計中的「食品衛生稽查處理－按縣市別分」檔案，請衛生局盡速釐清中央的統計跟地方的落差，才能讓中央與地方了解真實的數據以利未來調整制度的方向。

▲白喬茵質疑衛生局裁罰標準。（圖／記者賴文萱翻攝）

小攤販保險成漏洞 民眾吃到「毒春捲」恐求償無門

除了稽查問題，白喬茵也關心消費者的求償權益。她指出，現行法律規定僅有商業登記、公司登記或工廠登記的餐飲業「強制投保」產品責任險，但許多攤販、小規模餐飲業並不在強制投保範圍內。

「民眾吃到有問題的食物，可能求償無門！」白喬茵舉例，台北、台中已開始思考強制公有市場攤販投保，高雄應效法。黃志中則說，目前高雄7500家應投保業者中，去年稽查發現15家未投保並已開罰，但針對非強制對象，目前僅能透過「輔導」方式鼓勵投保，效果確實有限，未來會持續努力推動，避免民眾因區區兩千元的保費缺口而失去保障。