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「紅豆餅」被糾正「是支語」？　業者解釋由來

紅豆餅、車輪餅的名稱被網友拿出來討論。（圖／AI示意圖）

▲紅豆餅、車輪餅的名稱被網友拿出來討論。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

台灣常見的銅板美食紅豆餅，近日因名稱問題在網路上掀起討論。一名網友分享，辦公室同事準備購買紅豆餅時詢問口味，卻被糾正「紅豆餅是大陸用語，應該說車輪餅」，引發年輕同事間爭論，相關話題迅速在社群平台擴散。

該貼文被轉發至多個平台後，引發不同年齡層網友討論。「我小時候就是說紅豆餅啊，是後來才越來越多人叫車輪餅」、「紅豆餅是南部用語，不是支語」、「我都說我要紅豆餅，奶油口味的」、「家裡開紅豆餅店，從小聽到大，不管是車輪餅、紅豆餅、奶油餅等都有客人這樣叫」、「我5歲就會跟媽媽說要吃路邊攤販的紅豆餅，要吃奶油的。所以當時根本沒有什麼國家概念，只有5歲的我用了『支語』？」。

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也有業者出面說明，開店30年來一直使用「紅豆餅」作為名稱，觀察到南部地區較常使用此稱呼，北部則以「車輪餅」較為普遍。此外，部分長輩也會稱其為「管仔粿」，顯示名稱隨地域與世代有所不同。

從歷史脈絡來看，此類點心源自日本江戶時代的和菓子「今川燒」，隨後傳入台灣，因常見內餡為紅豆，逐漸被稱為紅豆餅，並在不同地區發展出多種稱呼方式。

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