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陸生赴台連5年掛零　國台辦列舉民進黨罪狀：極盡阻擾限控打壓

▲▼ 國台辦發言人朱鳳蓮（2026.4.8） 。（圖／翻攝 台海時刻）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 台海時刻）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日針對陸委會呼籲恢復陸生來台學位生一事回應指出，民進黨當局宣稱「歡迎陸生」純屬顛倒黑白、造謠惑眾。朱鳳蓮列舉民進黨禁止台灣院校與北航等10所大陸高校交流，並對往來大陸的台灣校長、老師進行「查水表」與砍經費等政治操弄。她強調，這類「綠色恐怖」嚴重損害兩岸教育合作，奉勸民進黨少操弄甩鍋卸責的伎倆。

有記者在國台辦今8日例行發布提問，「陸委會呼籲大陸方面取消自2020年4月起片面設置的陸生赴台限制，稱其向來歡迎陸生，但因大陸政策限制，導致連續5年學位生來台人數極少，目前在台學位生已所剩無幾，請問對此有何評論？」

朱鳳蓮對此表示，這種說法純屬顛倒黑白、造謠惑眾。近年來，民進黨當局對兩岸交流橫加阻撓，更無視台灣教育界和青年學生參與兩岸交流的強烈意願，對兩岸教育交流合作極盡阻撓、極盡限控打壓。

朱鳳蓮指出，一方面，民進黨當局禁止了島內大專院校與暨南大學、北京航空航天大學等10所大陸高校進行交流合作，並以各種名目阻撓島內大中小學的教育交流，對大陸學生赴台就讀設置了多種不合理限制與不公平對待。

另一方面，朱鳳蓮批評，民進黨當局對一些來大陸交流的台灣大學校長、院長、教師等動不動就「查水表」、砍經費、砍項目。這種加大「綠色恐怖」的政治操弄，嚴重損害了兩岸教育交流的正常開展。

最後，朱鳳蓮奉勸民進黨當局，應多傾聽島內的民心民意，少操弄甩鍋卸責的伎倆，停止對兩岸教育交流的政治干擾。

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