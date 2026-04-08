盼鄭麗文「推動兩岸統一」　陸民眾讚名留青史：全中國人感謝她

記者鄭佩玟、陳冠宇／南京報導

今（8日）是國民黨主席鄭麗文訪陸行第二日，第一個行程就是赴中山陵謁陵，國台辦副主任潘賢掌親自陪同參觀，吸引數百名民眾在外圍觀，其中一位中國大陸民眾殷先生接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，歡迎鄭麗文主席來南京，「希望她對祖國統一大業有一定的推動，那就會名留青史了！全中國人民都會感謝她。」

▲在中山陵圍觀的殷先生受訪時表示，希望鄭麗文推動兩岸統一。（圖／記者鄭佩玟攝）

鄭麗文今日上午拜謁中山陵，並於謁陵後發表講話，11時將會見江蘇省委書記，然後搭乘高鐵從南京回上海，下午參觀上海濱江工業區，晚間18時會見上海市委書記，並遊覽黃浦江。

▲鄭麗文赴南京中山陵。（圖／記者陳冠宇攝）

針對鄭麗文拜謁中山陵，一位中國大陸民眾殷先生接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，自己今天特別從北京郊區到南京，為的就是見一見鄭麗文，從電視上、網路上都有看到鄭麗文對九二共識的支持，不過對推動和平還沒有明確表態。被問到如果可以跟鄭麗文對話，要呼籲什麼？殷先生說，既然鄭麗文堅持九二共識，又喜歡尋求和平，那就希望她對祖國統一大業有一定的推動。

至於兩岸關係緊張，希望鄭麗文來訪能夠有何作用？殷先生表示，還得看後續如何推動（統一）了，要是對祖國統一大業有推動的話，鄭麗文就會名留青史，「全中國人民都會感謝她！」隨後，殷先生又強調，應該不叫做統一，而是「回歸」。