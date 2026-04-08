鄭麗文中山陵致詞哽咽　邱毅讚令人動容：引起多少兩岸人民共鳴

▲國民黨主席鄭麗文在南京中山陵講話。（圖／記者陳冠宇攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）上午前往南京中山陵謁陵，向國民黨創黨人、總理孫中山獻花致祭，而鄭麗文向群眾發表演說時，情緒相當激動，甚至一度哽咽。對此，前立委邱毅表示，鄭麗文講得特別的好，令人動容，短短的幾分鐘演講，引起多少兩岸人民的共鳴。

邱毅表示，鄭麗文和平之旅的第一個重點，是到南京中山陵拜謁國父孫中山先生，她步下392個台階，在博愛牌樓前的演說，講得特別的好，令人動容，她也幾度哽咽落淚。

邱毅指出，鄭麗文特別提到1925年中山先生去世時，在大陸，人們為中山先生哭、為民國哭，天經地義，可是當時的台灣，仍在日本殖民統治的鐵蹄之下，祭祀中山先生，隨時可能引來日本警察的壓制和迫害，然而即便是如此，蔣渭水等人仍然想方設法來追悼中山先生，短短的幾分鐘演講，引起多少兩岸人民的共鳴。

邱毅提到，鄭麗文也特別提到在2005年加入國民黨，參與破冰之旅和連胡會，顯示她不忘本、念舊情，對連戰的提攜之恩念念不忘。所以很多人把這次的和平之旅，稱為「第二次的破冰之旅」。

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