球員弟妹也受害！淫魔教練松志彬案持續擴大　盧秀燕：絕不寬貸

▲針對松志彬案，民進黨團砲轟台中市政府至今無人負責、也無作為，根本擺爛。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市爆發震驚全國的少棒教練性侵案！少棒教練松志彬因長期性侵、猥褻小球員，甚至拍攝性影像，受害範圍甚至波及球員家中的其他孩童，最小年紀僅4歲。檢方日前完成第三波偵結，受害人數竟高達53人，檢方合計求處罪刑已破百。對此，台中市議會民進黨團今（8）日召開記者會，砲轟市府行政怠惰，連多少孩童受害都不清楚，教育局也無人負責，要求市長盧秀燕負起責任；盧秀燕則反駁，強調市府第一時間已介入，絕無包庇。

民進黨團總召周永鴻以及同黨議員張家銨、陳雅惠、林德宇、黃守達、陳俞融、陳淑華、張芬郁、謝家宜、王立任、林祈烽以及李天生等人，今天在記者會上火力全開，指出這名「狼教練」在台中基層棒球界橫行多年，行政部門卻長期毫無作為。綠營議員質疑，案件揭露至今，行政調查進度付之闕如，甚至在司法第三波起訴後，市府仍未針對行政疏失向國人交代。

▲淫魔教練松志彬以「不聽話沒球打」向小球員伸魔爪，甚至連小球員弟妹也受害。（圖／資料照片）



總召周永鴻心痛地說，孩子跌倒受傷會痊癒，但遭性侵的創傷難以抹滅，痛批盧秀燕不要再披著「媽媽市長」的外衣擺爛，應儘速守護孩子安全。此外，黨團更不滿，教育局長蔣偉民曾提出「自行處分」，卻遭盧秀燕攔下不予批准，要求盧秀燕說明不批准的理由及處分內容。

▲台中市長盧秀燕今天強調，台中市政府在松志彬案上絕無包庇。（圖／記者游瓊華攝）



面對綠營排山倒海的質疑，台中市長盧秀燕今日也出面駁斥，強調教育局在事件發生後便立即介入處理，絕對沒有「掌握不到」或「包庇」的情形。盧秀燕表示，由於法院目前仍在審理中，若後續發現任何新的不法事證，中市府絕對會依法嚴辦、絕不寬貸。

至於外界質疑教育局對受害人數掌握不清，盧秀燕解釋，是因為法院採分三批起訴，前兩波起訴名單中有人數重複的情況，目前教育局已收到第三波起訴書，將會針對相關資料進行最終彙整，釐清確切受害人數與細節。