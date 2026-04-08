白宮宣告：屬於美國的勝利！　「史詩怒火行動」38天完成任務

▲ 李威特宣告史詩怒火行動取得勝利 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）7日在社群平台X發文宣告，發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）38天內已達成並超越所有核心軍事目標，直言「這是屬於美國的勝利」。

This is a victory for the United States that President Trump and our incredible military made happen.



From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump estimated this would be a 4-6 week operation.



Thanks to the unbelievable capabilities of our warriors, we have… — Karoline Leavitt (@PressSec) April 8, 2026

38天提前完成任務 川普預估4至6周

李威特指出，總統川普自行動一開始便預估這場軍事行動將持續4到6周，而美軍在更短的時間內完成任務，「憑藉戰士們令人難以置信的能力，我們在38天內就達成並超越了核心軍事目標。」

文末她大讚川普成功促成荷莫茲海峽重新開放，「永遠不要低估川普總統成功守護美國利益與促成和平的能力。」

美伊停火協議 軍事優勢成談判最大籌碼

此前，川普在自家社群平台Truth Social宣布與伊朗達成為期2週的停火協議，外界關注此舉是否為後續外交談判奠定基礎。李威特對此則表示，美軍此次行動所創造的壓倒性優勢，賦予美方在談判桌上的最大籌碼，「為達成外交解決方案與實現長期和平創造契機。」

李威特稍早也透露，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將於當地8日上午（台灣晚間8時）在五角大廈召開記者會，料將進一步說明軍事行動成果。