高齡駕駛自撞民宅喪命　台東警籲關注長者用路風險

▲台東警籲關注長者用路風險。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升高齡者用路安全意識，台東縣警察局成功分局指出，轄區於3月曾發生一起死亡交通事故，一名高齡駕駛行經台11線104公里處時，因不明原因車輛失控，自撞路邊停放車輛及民宅，經送醫搶救後仍不治身亡，事故令人遺憾。

警方初步勘查研判，該路段道路筆直且路幅寬敞，惟長時間駕駛容易產生疲勞，加上高齡者可能隨年齡增長出現視力退化、反應遲緩等情形，面對突發狀況時較難即時應變，進而提高事故風險。

成功分局指出，台11線為東部重要交通幹道，車流速度普遍較快、行駛距離長，對駕駛人的體力與判斷力均是一大考驗。尤其在清晨、黃昏或天候不佳、視線受限時段，高齡駕駛人更易因視覺死角或注意力不集中而發生危險情形。

警方呼籲，家中如有高齡長者仍有駕駛需求，家屬應主動關心其身體狀況及行車能力，適時提供協助與提醒，避免長時間或疲勞駕駛。交通警察隊也建議，年滿75歲以上長者應依規定辦理換照檢測，若身體條件已不適合駕駛，可考慮自願繳回駕照，改以公共運輸或由家人接送方式外出。

交通警察隊隊長吳昇忠表示，隨著年齡增長，駕駛能力可能逐漸下降，唯有審慎評估自身狀況、量力而行，並善用多元運輸資源，才能有效降低交通事故風險，確保每一次出行都能平安返家。