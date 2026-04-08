15歲女兒洗澡！繼父門縫偷拍1張模糊照　妻小原諒法官仍重判

▲高雄一名男子趁繼女洗澡時拿手機偷拍。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名無業男子阿和（化名）整天遊手好閒，全靠二婚的妻子賺錢養家，2024年3月某日，阿和見年僅15歲的繼女獨自進入浴室洗澡，竟起色心悄悄潛伏在浴室門口，將手機緊貼門下的排風口縫隙，試圖捕捉繼女的赤裸胴體，繼女發現被偷拍驚叫嚇得報警，法院審理時，妻子和繼女雖都改口表示願意原諒阿和，但法官看穿母女兩人在婚姻中的弱勢無奈，仍依拍攝少年性影像未遂罪，判阿和徒刑8個月，且不准緩刑、不准易科罰金。

判決指出，阿和和二婚的妻子結婚後，和繼女3人同住，他整天無所事事靠著妻子工作賺錢，2024年3月某日，阿和見年僅15歲的繼女獨自進入浴室洗澡，竟將手機緊貼門下的排風口縫隙，試圖捕捉繼女的赤裸胴體，但因為排風口的縫隙設計過於窄小，阿和角度怎麼喬都「卡關」。

浴室外傳來陣陣異響引起繼女警覺並報警，警方隨後在阿和的雲端硬碟中，搜出一張「模糊偷拍失敗照」，成為鐵證。

高雄地院審理時，阿和擺出一副悔不當初的模樣，律師更打出「溫情牌」，強調阿和已獲得妻子諒解，也與繼女達成和解，希望能以「初犯」為由爭取緩刑或易科罰金，讓阿和不用去蹲苦窯。

法官審理發現，繼女目前的生活與經濟來源全靠母親，在家庭地位中處於「絕對弱勢」，這種原諒可能並非真心，加上阿和也承認，案發後繼女在家看到他都像「看到鬼」一樣躲著，顯然心中已留下巨大陰影。

法官認為，若輕縱這類家中的色狼，將無法警惕社會，更有損法律對兒少的保護，最終，法官依拍攝少年性影像未遂罪，重判阿和有期徒刑8個月，且不准緩刑、不准易科罰金，全案可上訴。