50年爾雅出版社傳熄燈　業者稱「評估轉型」：希望文學延續存在

▲爾雅出版社驚傳熄燈，出版社澄清「還在營運」，仍希望持續存在。（圖／翻攝自爾雅出版社臉書）

記者林育綾／台北報導

成立50年的爾雅出版社驚傳「年初已熄燈」，出版社今（8）日澄清，仍在營運中，出版社確實虧損，也在評估轉型，「還是希望能持續存在，讓文學延續下去」，但今年3月出版的《但念無常》「可能是最後一本書」。

爾雅創辦人親屬在洛杉磯接受媒體訪問時提到，爾雅雖未取消公司行號，但自2026年初起已停止接收新業務，實際上形同熄燈，甚至將所有版權歸還給作者。

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對此，《ETtoday新聞雲》在今日聯繫台灣的爾雅辦公室，出版社說明，近年持續虧損，加上閱讀習慣改變，手機與數位閱讀普及，紙本書的銷量明顯下滑，經營更艱難，不過目前「還沒有正式結束」，台灣方面也還在營運，「不能說是熄燈」。

爾雅今年3月仍推出新書《但念無常》，為創辦人柯青華以筆名「隱地」發行。出版社表示，由於創辦人目前青光眼已進入第4期，這可能是他的最後一本書。但爾雅已經50年，「仍希望繼續存在，讓文學延續」，也有考慮轉型，只是經營方向仍在內部討論與評估中。

隱地在《但念無常》自序中提到，「這是一本意外之書，也是一本矛盾之書，我做夢也沒想到，在悲喜交集的2025年，患眼疾之後，還能在自己的作者履歷表上，又增添這麼一本做夢也沒想過的書。」

爾雅出版社創立於1975年，長年以出版詩歌、散文與現代文學作品為主，在台灣文學出版史上占有一席之地，在1975年到2000年閱讀風氣蓬勃的年代，當時許多年輕人幾乎人手一本爾雅的書。