祭文出現「民國115年」！　鄭麗文今赴中山陵謁陵

▲鄭麗文赴南京中山陵謁陵。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇、鄭佩玟／南京報導

國民黨主席鄭麗文今（8）日上午赴南京中山陵謁陵，國民黨發言人宣讀祭文時，以民國紀元「民國一百一十五年四月八日」為開頭，並用「共創和平，寶島神州」作為結尾。

鄭麗文率領的國民黨訪問團，今日早上前往南京中山陵，拜謁國民黨總理、國父孫中山先生。由國民黨發言人江怡臻念誦祭文，祭文中以民國紀年開頭。

文中以「中華恢復，民國創立」帶入中華民國，並點出「民族、民權、民生」及憲法，象徵國父提出的三民主義為中華民國憲法奠基。結尾則強調「共創和平，寶島神州」，彰顯國民黨「先寶島、後神州」的優先次序。

以下為中山陵祭文全文：

維民國一百十五年四月八日，中國國民黨主席鄭麗文，代表全體黨員，謹以鮮花致祭於總理之靈曰：

洪惟總理，中山先生；目睹蒼生苦疾，籲民警醒；奔走革命不息，懷憂忡忡；結集群力，興中同盟；屢挫不靡，武昌建功；共和國體，帝制告終。

中華恢復，民國創立；列強猶傷肱股，鯨吞漁利；割據仍患心腹，蠶食弄弊；民族欲佇，傾扶弱濟；民權欲樹，政統憲立；民生欲富，業實盡益。

先生晏駕，黨人承訓；行主義謀自洽，突破嚴峻；循學說勤擘劃，努力前進；古知今察，彌久永雋；富邦興家，韜光玉韞；屹立東亞，率土同慶。

吾黨諸卿，團結一同；逢亂局世變競，慎微不苟；遇百六辰誕慶，致奠千秋；共躋紫金，稱觴緬憧；戮力辛勤，為民作舟；共創和平，寶島神州。

伏祈靈鑒