隱形地雷！腸道內本就有沙門氏菌　醫教3招自保：摸完蛋殼要洗手

▲蛋殼是傳染源。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

高雄苓雅區正義市場爆出春捲攤疑似食品中毒案件，有12名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。對此，營養功能醫學專家劉博仁指出，部分民眾腸道中可能早已存在沙門氏菌，雖然不會立刻上吐下瀉，卻會影響免疫力與代謝，「這類細菌特別喜歡蛋白質，尤其是雞蛋」，醫師提醒，摸完蛋殼後，一定要洗手。

營養功能醫學專家劉博仁在臉書發文，從門診觀察來看，有些人即使沒有明顯上吐下瀉，腸道內仍可能存在沙門氏菌，「這些壞菌會像隱形地雷一樣」，悄悄影響免疫力與代謝。

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雞蛋一定要煮熟 摸完蛋殼要洗手



劉博仁醫師指出，民眾吃下受污染的食物，最快在6小時內就會出現症狀，包含腹痛、腹瀉，甚至發燒等情形。他強調，沙門氏菌容易出現在蛋白質類食物上，尤其是雞蛋，提醒民眾對蛋類料理不宜掉以輕心，尤其生食、半熟處理都要更注意食材與製作過程。

▲蛋最好煮熟再食用。（圖／記者許力方攝）



劉博仁醫師建議，雞蛋最好徹底煮熟後再食用，像是生蛋拌飯、半熟蛋雖然常見，但沙門氏菌可能附著在蛋液或蛋殼上，煮熟是最高效的殺菌法。他也提醒，蛋殼是傳染源，接觸後務必用肥皂洗手，再處理其他食材，避免交叉污染。

至於外食選擇，他建議優先挑選通風且環境乾淨的店家，尤其春捲這類配菜多、又沒有再經高溫處理的食物，更要留意衛生條件；若長期腸胃不適、過敏，可能就是腸道菌相出了問題。