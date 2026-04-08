高齡腎病警訊！醫師郭培雄揭洗腎困境　家庭支持成關鍵助力

▲屏東榮總龍泉分院腎臟內科醫師郭培雄籲強化家庭與社區支持腎病患者。（圖／屏東榮民總醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

隨著高齡化社會來臨，慢性腎臟病患者逐年增加，晚期甚至需長期洗腎維生，對生活品質與心理健康造成重大衝擊。醫師指出，除醫療治療外，家庭支持與社區資源更是關鍵力量，能有效減輕患者壓力，提升治療依從性與生活品質。

屏東榮總龍泉分院腎臟內科醫師郭培雄指出，慢性腎臟病的進展一開始是緩慢的，到後期變化速度可能加快。初期可能不會有明顯的症狀。然而，隨著腎功能的惡化，患者可能會出現食慾不振、皮膚搔癢、水腫、高血壓、貧血等所謂尿毒症狀，最終導致腎衰竭。最後階段，腎臟的功能幾乎完全喪失，患者需要依賴腎臟替代療法來維持生命。腎臟替代療法的主要方式有腎臟移植、血液透析和腹膜透析，這些療法雖然能夠延長患者的生命，但也會對其生活品質造成影響。

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郭培雄醫師說明，血液透析是最常見的洗腎方式，患者需要定期前往醫療機構進行治療。這一過程通常需要3~4小時，每週進行三次。患者在接受透析過程，有時感到疲倦和不適，這使得他們在工作、社交和家庭生活中受到限制。

此外，洗腎過程中對飲食和液體攝取的嚴格管控，可能會使患者感到沮喪和孤獨。 在這樣的情況下，家庭支持顯得尤為重要。研究表明，良好的家庭支持可以顯著提高慢性病患者的生活品質。家人不僅可以提供情感上的支持，還能協助患者管理疾病，例如制定健康的飲食計劃、陪伴就醫，甚至在患者情緒低落時提供鼓勵。這種支持不僅能減輕患者的心理壓力，還能促進他們積極參與治療過程，提高依從性。此外，家庭成員之間的溝通也至關重要。



郭醫師強調，社區資源的利用同樣不可忽視。有些社區保健單位提供針對慢性病患者的支持小組、健康講座和心理輔導等資源，這些都能幫助患者獲得更多的知識和支持。透過與其他患者的交流，患者可以分享經驗，互相鼓勵，進而改善生活品質。



他表示，隨著高齡人口的增加，慢性腎臟病及其相關問題將愈發顯著。提升患者的生活品質需要多方面的努力，包括醫療技術的進步、家庭的支持以及社區資源的有效利用。只有這樣，才能讓高齡患者在面對末期腎臟病時，依然能夠有相對不錯的生活品質，並在生活的各個方面保持積極的態度。