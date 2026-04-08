　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高齡腎病警訊！醫師郭培雄揭洗腎困境　家庭支持成關鍵助力

▲屏東榮總龍泉分院腎臟內科醫師郭培雄籲強化家庭與社區支持腎病患者。（圖／屏東榮民總醫院提供）

▲屏東榮總龍泉分院腎臟內科醫師郭培雄籲強化家庭與社區支持腎病患者。（圖／屏東榮民總醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

隨著高齡化社會來臨，慢性腎臟病患者逐年增加，晚期甚至需長期洗腎維生，對生活品質與心理健康造成重大衝擊。醫師指出，除醫療治療外，家庭支持與社區資源更是關鍵力量，能有效減輕患者壓力，提升治療依從性與生活品質。

屏東榮總龍泉分院腎臟內科醫師郭培雄指出，慢性腎臟病的進展一開始是緩慢的，到後期變化速度可能加快。初期可能不會有明顯的症狀。然而，隨著腎功能的惡化，患者可能會出現食慾不振、皮膚搔癢、水腫、高血壓、貧血等所謂尿毒症狀，最終導致腎衰竭。最後階段，腎臟的功能幾乎完全喪失，患者需要依賴腎臟替代療法來維持生命。腎臟替代療法的主要方式有腎臟移植、血液透析和腹膜透析，這些療法雖然能夠延長患者的生命，但也會對其生活品質造成影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭培雄醫師說明，血液透析是最常見的洗腎方式，患者需要定期前往醫療機構進行治療。這一過程通常需要3~4小時，每週進行三次。患者在接受透析過程，有時感到疲倦和不適，這使得他們在工作、社交和家庭生活中受到限制。

此外，洗腎過程中對飲食和液體攝取的嚴格管控，可能會使患者感到沮喪和孤獨。 在這樣的情況下，家庭支持顯得尤為重要。研究表明，良好的家庭支持可以顯著提高慢性病患者的生活品質。家人不僅可以提供情感上的支持，還能協助患者管理疾病，例如制定健康的飲食計劃、陪伴就醫，甚至在患者情緒低落時提供鼓勵。這種支持不僅能減輕患者的心理壓力，還能促進他們積極參與治療過程，提高依從性。此外，家庭成員之間的溝通也至關重要。

郭醫師強調，社區資源的利用同樣不可忽視。有些社區保健單位提供針對慢性病患者的支持小組、健康講座和心理輔導等資源，這些都能幫助患者獲得更多的知識和支持。透過與其他患者的交流，患者可以分享經驗，互相鼓勵，進而改善生活品質。

他表示，隨著高齡人口的增加，慢性腎臟病及其相關問題將愈發顯著。提升患者的生活品質需要多方面的努力，包括醫療技術的進步、家庭的支持以及社區資源的有效利用。只有這樣，才能讓高齡患者在面對末期腎臟病時，依然能夠有相對不錯的生活品質，並在生活的各個方面保持積極的態度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北便當店中毒累計99人！　6人住院治療中
才剛嗆伊朗毀滅！川普突改口停火　10.5小時轉折時間軸曝
峮峮遭爆新戀情！　男方公司發聲：已深刻檢討
藍鳥球迷怒了！　對大谷翔平「賽後行為」不滿
白沙屯媽祖進香恐百萬人湧北港！　2校宣布停課
「鄭習會」4/10登場？　國台辦：會妥善安排
快訊／股王亮燈漲停！　改寫台股2紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄食安連爆！白喬茵轟市府稽查力道不足　「六都唯一負成長」

「紅豆餅」被糾正「是支語」？　業者解釋由來

隱形地雷！腸道內本就有沙門氏菌　醫教3招自保：摸完蛋殼要洗手

50年爾雅出版社傳熄燈　業者稱「評估轉型」：希望文學延續存在

毒春捲挨罰144萬！一票喊「攤商會活不下去」　他大膽推測：想太多

王惠美爭取建設當場碰釘子　鄉親嘆：總統賴清德大器多了

高齡腎病警訊！醫師郭培雄揭洗腎困境　家庭支持成關鍵助力

《航海王》動畫交響音樂會　熱血召集原唱歌手、原作作曲家再登台！

登機證印「SSSS」被帶走！超狂測試曝光　一票笑：天選之人

白沙屯媽祖進香恐百萬人湧進北港　北港國中、南陽國小停課

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

高雄食安連爆！白喬茵轟市府稽查力道不足　「六都唯一負成長」

「紅豆餅」被糾正「是支語」？　業者解釋由來

隱形地雷！腸道內本就有沙門氏菌　醫教3招自保：摸完蛋殼要洗手

50年爾雅出版社傳熄燈　業者稱「評估轉型」：希望文學延續存在

毒春捲挨罰144萬！一票喊「攤商會活不下去」　他大膽推測：想太多

王惠美爭取建設當場碰釘子　鄉親嘆：總統賴清德大器多了

高齡腎病警訊！醫師郭培雄揭洗腎困境　家庭支持成關鍵助力

《航海王》動畫交響音樂會　熱血召集原唱歌手、原作作曲家再登台！

登機證印「SSSS」被帶走！超狂測試曝光　一票笑：天選之人

白沙屯媽祖進香恐百萬人湧進北港　北港國中、南陽國小停課

再生醫療雙法正式施行　尖端醫三箭搶占國內外商機

高雄食安連爆！白喬茵轟市府稽查力道不足　「六都唯一負成長」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱　乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

就愛這一味！賊偷2片牛排吃掉　被判刑10個月

台積電不是「一個人的武林」　謝金河：4公司去年每股賺破百元

共軍33名上將被清洗到剩4人　國安局：今明年可能共補不到10人

「紅豆餅」被糾正「是支語」？　業者解釋由來

連署破萬！聲援「兒少性侵追訴期」釋憲　刪性犯罪追訴期

盼鄭麗文「推動兩岸統一」　陸民眾讚名留青史：全中國人感謝她

鄭麗文中山陵致詞哽咽　邱毅讚令人動容：引起多少兩岸人民共鳴

【沒飯吃開扁】遶境便當不足、沒給尾款！ 引陣頭怒火互毆

生活熱門新聞

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

快訊／對流來了！　4縣市大雨特報

短今疑手滑誤發「D級深溝」照　本人親回應

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

雨擴全台！　強對流鋒面來了

一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

辛樂克颱風可能生成「強又大」　影響台灣機率曝

今晨全台有雨！　下波變天時間曝

外送員看到就跳過！北車一棟樓成大雷區原因曝

天氣將大反轉！　全台「至少一周高溫大太陽」

快訊／2縣市大雨特報　下到晚上

裸辭後想每天有事做　過來人給2建議

更多熱門

相關新聞

不是水喝太少！泡泡尿「3徵兆中2」腎在求救　醫急喊別拖

不是水喝太少！泡泡尿「3徵兆中2」腎在求救　醫急喊別拖

慢性腎臟病最可怕之處，在於初期幾乎不痛不癢！腎臟科醫師洪永祥警告，腎功能下降往往悄無聲息，臨床上許多患者都是拖到水腫、疲倦、嘔吐甚至面臨洗腎才驚覺不對勁，那時真的太晚了。他提醒，別以為尿液出現泡泡只是「水喝太少」，若判別蛋白尿的「3大關鍵條件」中符合2項，就是腎臟在發出求救訊號，務必儘速就醫。

網咖臨檢發現失蹤白髮婦　北市警急通知家屬

網咖臨檢發現失蹤白髮婦　北市警急通知家屬

腎臟壞掉常「沒感覺」　醫曝護腎「8字訣」

腎臟壞掉常「沒感覺」　醫曝護腎「8字訣」

男「戒3類早餐」躲過洗腎！醫揭飲食地雷：代謝壓力爆表

男「戒3類早餐」躲過洗腎！醫揭飲食地雷：代謝壓力爆表

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

關鍵字：

慢性腎臟病洗腎家庭支持社區資源生活品質

讀者迴響

熱門新聞

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

中石化爆重訊！明起停牌

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落

快訊／對流來了！　4縣市大雨特報

短今疑手滑誤發「D級深溝」照　本人親回應

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面