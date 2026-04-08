國台辦反擊賴清德「脫鉤論」：數據證明兩岸經貿難斷鏈　

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 台海時刻）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德稱「美國已成台灣最大對外投資地、兩岸投資下降」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日指出，「賴清德當局為一黨私利不斷向美輸誠，本質是『倚美賣台』。」朱鳳蓮引述最新數據強調，今年前2個月兩岸貿易總額達525.4億美元，其中對台出口與自台進口均呈現雙位數增長，充分說明兩岸經濟脫不了鉤、斷不了鏈。

有媒體問及，「賴清德近日稱，美國已成為台灣最大對外投資目的地與出口市場，台灣對大陸投資下降，將持續與美國深化合作，維護全球供應鏈安全。請問對此有何評論？」

朱鳳蓮指出，賴清德當局出於一黨的政治私利，不斷對美輸誠，企圖推動兩岸經濟脫鉤斷鏈，損害島內產業和民眾利益福祉。她批評，賴清德大言不慚所說的「與美深化合作，維護全球供應鏈安全」，本質上是「倚美賣台」，更加暴露其為了「倚外謀獨」而處心積慮、不擇手段。

朱鳳蓮進一步列舉海關總署統計數據說明，今年前2個月兩岸貿易總額保持穩定增長勢頭，達到525.4億美元。其中，大陸對台出口增長了28.1%，大陸自台進口也增長了19%。

朱鳳蓮表示，這些數據充分說明兩岸經濟脫不了鉤、斷不了鏈。深化兩岸融合發展，符合兩岸同胞的共同利益和市場規律。最後，她強調，賴清德當局破壞兩岸經濟聯繫的圖謀不得人心，絕對不會得逞。

自2026年以來，民進黨當局持續推動「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等框架，試圖轉移對大陸的經貿依賴，並在半導體與關鍵零組件領域強化與美國的供應鏈聯繫。然而，根據大陸商務部資料，台灣對大陸出口仍集中在高端IC與電子零組件，此種產業互補性使得兩岸貿易在國際波動中仍具強大韌性。

國台辦今日公布的兩岸出口增長28.1%與進口增長19%的數據，也是向台灣產業界釋放兩岸市場依舊穩固、交流不可或缺的政經訊號。