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王惠美爭取建設當場碰釘子　鄉親嘆：總統賴清德大器多了

▲縣長王惠美。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲王惠美今日上午露臉笑得無奈，僅揮手致意。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣民期待已久的第三座縣立運動中心「和美全民運動館」，昨（7）日運動部長李洋受邀出席啟用典禮，卻爆發一段尷尬插曲，縣長王惠美當場向李洋遞交爭取其他運動中心經費的計畫書，卻遭以「預算沒通過」為由拒收，場面相當尷尬。更讓民眾感慨的是，對比過去總統賴清德多次造訪彰化時，王惠美當面請命建設時展現的傾聽與對話風範，讓鄉親感到有些寒心。

▲縣長王惠美。（資料圖／彰化縣政府提供）

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▲王惠美遞交爭取建設計畫書，運動部長李洋以預算沒通過為由拒收。（圖／記者唐詠絮翻攝）

昨日活動現場王惠美縣長把握機會，親自向李洋部長遞交爭取其他運動中心經費的計畫書，希望能為彰化鄉親爭取更多資源。沒想到，李洋部長竟當場以「預算沒有通過」為由拒絕接收，讓在場與會人士不解的是，當時陪同在側的兩位綠營立委，眼見地方首長為建設奔走卻碰壁，當下竟也噤聲，讓現場氣氛凝結至冰點。

事件延燒一天，今日上午媒體紛紛追問王惠美的心情，詢問是否會感到委屈？王惠美聽聞後並未發表長篇大論，僅是掛著一抹帶點無奈的微笑，淡定地揮揮手隨即步入縣府，不再對此事多作回應。

▲縣長王惠美。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲總統賴清德到彰化，王惠美為鄉親爭取建設請命。（圖／ETtoday資料照）

不少地方人士指出，總統賴清德過去多次造訪彰化，王惠美也曾多次當面為地方建設請命，當時總統皆展現出願意傾聽與對話的「大器」風範。相比之下，此次運動部長的冷漠態度與同場立委的沉默，難免讓彰化鄉親感到有些寒心。

面對這次的「計畫書拒收風波」，地方鄉親期盼中央與地方能有更好的溝通機制，別讓政黨立場影響了基礎建設的推動。

現任綠營立委、彰化縣長參選人陳素月事後表示，縣府並未事先告知要遞交計畫書，若她知道，一定會幫忙緩頰。她肯定王縣長爭取建設的努力，但也建議未來應先溝通，作法會更周全。

▲縣長王惠美。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲▼賴清德到彰化，王惠美為鄉親爭取建設請命。（圖／ETtoday資料照）

▲縣長王惠美。（資料圖／彰化縣政府提供）

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