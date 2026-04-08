安全帽不是戴了就好　台東警籲正確配戴降低事故風險

▲台東交通隊籲落實安全帽正確配戴。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊晨東／台東報導

為降低交通事故傷亡風險，台東縣警察局交通警察隊呼籲民眾重視安全帽正確配戴觀念，強調安全帽並非「有戴即可」，而應確實做到「戴正確、戴穩妥」，才能在事故發生時有效發揮保護作用。

交通隊指出，未依規定配戴安全帽，一旦發生交通事故，極易因頭部受到重創而造成嚴重傷亡。部分民眾為圖一時方便，未確實配戴或未繫緊扣環，均可能導致防護效果大打折扣。警方提醒，安全帽不僅需戴在頭上，更應調整至正確位置並繫緊扣環，確保穩固貼合頭部，避免晃動或脫落。

根據交通部統計資料顯示，未配戴安全帽發生交通事故的致死率，為正確配戴者的8.63倍，顯示安全帽對於降低傷亡風險具有關鍵影響。警方表示，交通事故雖難以完全避免，但透過遵守安全規範，可有效減少事故發生後的傷害程度。

交通隊進一步說明，依《道路交通安全規則》第88條第2項規定，機車駕駛人及附載乘客應配戴經檢驗合格之安全帽，帽體及配件須完整無損，配戴時應正面朝前、位置正確，並於顎下繫緊扣環，且不得遮蔽視線。另依《道路交通管理處罰條例》第31條第6項規定，未依規定配戴安全帽者，處駕駛人新台幣500元罰鍰；微型電動二輪車駕駛人未依規定配戴者，依第73條第4項規定，處新台幣300元罰鍰。

交通警察隊隊長吳昇忠表示，交通執法的目的在於導正用路人行為，建立正確安全觀念，而非單純取締開罰。未來除持續加強執法外，也將深入社區辦理交通安全宣導，提升民眾守法意識與自我保護能力，共同營造安全的用路環境。