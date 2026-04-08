伊朗方案有蹊蹺！英語版「濃縮鈾條文」悄刪去　控制海峽引擔憂

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗拒絕川普政府的15點停火方案後，提出德黑蘭版本的10點停火方案，其中包括華府先前拒絕的多項條件，例如要求繼續控制荷姆茲海峽、要求美國承認其鈾濃縮權利等，備受外界關注。

伊朗方案曝光 這些美國都曾拒絕

根據伊朗官媒公布內容，德黑蘭提出的10點停火方案，包括多項美國過去曾拒絕的條件，例如：

1、解除針對伊朗的所有第一級和第二級制裁。

2、維持伊朗對荷姆茲海峽的控制權。

3、美軍撤離中東。

4、停止攻擊伊朗及其盟友。

5、解凍伊朗被凍結資產。

6、透過聯合國安理會決議，確保協議具有約束力。

伊朗官媒發布10點停火方案時宣稱勝利，最高國家安全委員會也表示，一旦通過相關決議，「將構成伊朗民族一次重大外交勝利」。

美國目前尚未正式回應伊朗方案。不過專家與分析人士認為，華府不太可能接受德黑蘭這些「極大化的要求」，而是會將其做為雙方談判基礎。

▼去年6月伊朗納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施遭到美國空襲後的衛星影像。（圖／路透）

鈾濃縮被刪 控制海峽引擔憂



不過《美聯社》指出，伊朗外交官向媒體發布的英文版內容竟將「接受鈾濃縮」一詞刪去，唯有波斯語原文版本才有完整表述。對此，伊朗駐聯合國代表團拒絕回應，外界目前也不清楚為何這句話會被刪掉。

《衛報》則指出，伊朗要求掌控荷姆茲海峽尤其值得關注，因為衝突爆發之前，德黑蘭對該水道其實並不具有控制權。美國民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）直言，若協議賦予伊朗管控該海峽的權力，「對全球而言將是一場災難」。

《美聯社》稍早報導，伊朗與阿曼擬對過境荷姆茲海峽船隻收取「過路費」，這項安排已被納入2周停火協議草案中。德黑蘭計畫將費用用於戰後重建，但目前尚不清楚阿曼的費用用途為何。

▼荷姆茲海峽航行狀況仍是外界焦點。（圖／路透）



4/10巴基斯坦會談 和平前景未知

美國總統川普7日同意與伊朗達成2周停火，條件是德黑蘭必須立即重啟荷姆茲海峽，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）也已批准，雙方預計10日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開談判。

川普先前表示，終止伊朗核計畫是這次戰爭的核心目標之一，兩版本的出入更令談判前景充滿變數。

快訊／《美聯》：伊朗、阿曼將收「荷莫茲海峽」過路費



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