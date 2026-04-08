紐時：納坦雅胡「秘密訪美」強銷攻打伊朗！　川普拍板動武

▲美國總統川普（Donald Trump）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

《紐約時報》指出，以色列總理納坦雅胡於今年2月祕密現身白宮戰情室，親自向美國總統川普「強烈推銷」聯手進攻伊朗的計畫。儘管美方情報圈多名大老批評計畫內容「脫離現實」，甚至狠酸是在鬼扯，但川普最終仍被說服，並在空軍一號上趕在最後期限前，親自批准了代號為「史詩怒火」的軍事行動。

納坦雅胡罕見進入戰情室 摩薩德局長「遠端連線」

根據《紐約時報》記者史萬（Jonathan Swan）與哈柏曼（Maggie Haberman）即將出版的新書《政權移轉：進入川普帝國總統任期》（暫譯）指出，這場改變中東局勢的關鍵會議發生在美東時間2月11日上午。

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當天乘坐黑色休旅車低調駛入白宮，隨後更罕見地獲准進入高度機密的戰情室。會議現場戒備森嚴，川普並未坐在傳統的主位，而是與納坦雅胡對坐，大螢幕上則是遠端連線的以色列情報機構「摩薩德」局長巴尼亞（David Barnea）及多名高級將領。

與會名單皆為川普核心層，包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、中情局長雷克里夫（John Ratcliffe）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）。為了嚴防洩密，多位重要內閣官員甚至被排除在會議之外。

推動伊朗「政權更迭」 以色列強銷四階段計畫

納坦雅胡在會中極力鼓吹，現在是推翻伊朗伊斯蘭共和國政府的絕佳時機。以色列提出的作戰計畫共分四階段：

斬首行動： 鎖定最高領袖哈米尼。

削弱戰力： 摧毀伊朗回擊能力及對鄰國的飛彈威脅。

引發內亂： 配合間諜組織與民間示威掀起動盪。

更換政權： 扶持親西方勢力（如前國王之子巴勒維）上台。

納坦雅胡自信滿滿地表示，數週內就能摧毀伊朗的飛彈系統，使其無法封鎖荷莫茲海峽。他更預測，美以聯軍一旦轟炸，伊朗反對派與庫德族武裝將會裡應外合，加速政權崩解。

美情報圈狠批「鬼扯」 川普不顧反對執意動武

然而，美國情報體系對這套計畫卻抱持高度懷疑。中情局長雷克里夫在會後直言，關於政權更迭的預估簡直是可笑；國務卿盧比歐更是不客氣地補槍，認為納坦雅胡根本是在「鬼扯」。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也提醒，攻打伊朗將嚴重消耗美軍因烏克蘭戰爭已顯疲態的彈藥庫存，維持荷莫茲海峽安全將是極大挑戰。

儘管幕僚們冷言冷語，川普似乎對「推翻反美政權」的願景極感興趣。加上庫許納與伊朗的棄核談判宣告破裂，更推了川普一把。

在2月26日的最終決策會議上，儘管副總統范斯（JD Vance）委婉表達這可能不是個好主意，但在川普「我們必須這樣做」的堅持下，眾官員紛紛表態支持或服從。

空中下達史詩怒火令

2月28日下午，就在凱恩主席設定的最後期限前22分鐘，身在空軍一號上的川普正式下達了震撼世界的命令。他對著幕僚表示，「批准『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury），不得中止，祝好運。」

隨著這道命令下達，美以聯軍於同日對伊朗發動大規模襲擊。這場由納坦雅胡親自「強銷」而成的戰爭，也讓川普的第二任期陷入了前所未有的煙硝之中。