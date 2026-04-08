鎖定喪屍煙彈、電子煙　台東警深化校園反毒教育

▲台東警解析「喪屍煙彈」危害。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化青少年拒毒意識並提升校園安全防護，台東縣警察局少年警察隊結合台東縣政府少年輔導委員會，日前前往東海國中辦理「識毒、拒毒、反毒」法治教育宣導活動。透過多元教學方式與實務案例解析，協助學生建立正確觀念，提升對毒品危害的警覺性。

警方指出，青少年正處於探索自我與建立價值觀的重要階段，亦容易受到同儕影響而誤觸不良誘惑。本次宣導突破傳統講述方式，結合實體仿真模型及真實判決案例，強化學習效果，並特別針對近期對校園安全造成威脅的「喪屍煙彈」及電子煙問題進行深入說明。

宣導過程中，員警指出，不法業者常以水果口味或新穎外型吸引青少年接觸電子煙，然而電子煙除含有多種有害物質外，亦逐漸成為毒品滲透校園的重要媒介。近期所謂的「喪屍煙彈」，主要成分為依托咪酯（Etomidate），原為醫療用麻醉藥物，遭不法添加於電子煙油中，吸食後可能出現意識混亂、肢體顫抖等症狀，嚴重者甚至危及生命安全。

在法治教育部分，宣導人員同步說明相關法規，提醒學生切勿心存僥倖。依現行規定，電子煙已全面禁止，違者將依《菸害防制法》裁處罰鍰；另依托咪酯已列為第二級毒品，如持有或施用含該成分產品，將觸犯《毒品危害防制條例》，若涉及轉讓或販售，將面臨更嚴重的刑責。

此外，少年輔導委員會人員亦從心理層面切入，說明青少年接觸菸毒多與同儕壓力及認同需求有關，並現場示範如何以理性且堅定方式拒絕誘惑，鼓勵學生如發現身邊同學疑似接觸毒品，應主動向師長或相關單位尋求協助，共同防範風險。

台東縣警察局表示，防制毒品進入校園需仰賴家庭、學校與警政單位通力合作，呼籲家長平時應留意子女是否持有來源不明的電子煙設備或出現異常消費情形，共同營造無毒、安全的成長環境。