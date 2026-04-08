華山基金會攜警宣導　提升長者識詐力與用路安全意識

▲太麻里警結合華山基金會宣導防詐與用路安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升長者防詐意識並強化交通安全觀念，華山基金會近日於太麻里鄉舉辦關懷活動，並邀請台東縣警察局大武分局太麻里分駐所員警到場進行宣導，透過面對面交流，向在地長者傳遞正確的防詐與用路安全知識。

活動現場氣氛熱絡，員警以淺顯易懂的方式，向長者說明常見詐騙手法，包括「親友詐騙」及「假投資詐騙」等，並結合實際案例進行解析，提醒民眾接獲可疑來電或訊息時應提高警覺，避免因一時不察而受騙。同時也透過互動交流，加深長者對詐騙手法的認識，提升識詐能力。

警方指出，近期「網購詐騙」及「網路交友詐騙」案件仍層出不窮，詐騙手法持續翻新，呼籲民眾切勿輕信不明訊息或依指示操作，應多方查證；如有疑問，可撥打165反詐騙專線或向警方諮詢，以降低受騙風險。

除防詐宣導外，員警亦加強交通安全教育，提醒長者駕駛汽、機車時務必繫妥安全帶、正確配戴安全帽，並遵守交通號誌及標誌標線，避免因疏忽釀成事故，共同維護道路安全。

台東縣警察局大武分局表示，未來將持續結合社區資源與各項公共活動，深入各鄉里推動防詐騙與交通安全宣導工作，強化基層防護網絡，守護民眾生命與財產安全，攜手打造安全、安心的生活環境。