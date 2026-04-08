結合史前館活動　台東警強化親子防詐觀念

▲東警攜手史前館辦童樂會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化全民防詐意識並守護兒少安全成長環境，台東縣警察局刑警大隊近日參與由國立台灣史前文化博物館於卑南遺址公園舉辦的「憑石礫生活童樂會」活動，於現場設置防詐宣導攤位，透過互動遊戲與案例解說，向參與活動的親子族群傳遞正確的識詐觀念。

活動現場氣氛熱絡，吸引眾多家庭參與。刑警大隊針對兒少族群常見的詐騙手法，如「假網路購物」及「假遊戲點數」等案例，設計寓教於樂的抽獎互動遊戲，引導學童在輕鬆情境中理解詐騙風險與辨識技巧，並提醒避免與來路不明的網友進行私下交易，購買商品或遊戲點數時應透過官方管道，以降低受騙風險。

警方指出，隨著數位科技普及，兒少在遊戲平台及社群媒體中接觸外界的機會增加，遭遇詐騙的風險亦隨之提高，呼籲民眾在使用網路時應妥善保護個人資料，遇可疑情況務必多方查證，切勿輕信不明訊息。同時也提醒家長應留意子女網路使用情形，共同建立安全的數位使用環境。

台東縣警察局表示，未來將持續結合各機關與在地資源，將防詐觀念融入校園、社區及各類公共活動，逐步強化識詐防護網。警方也呼籲，民眾如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案專線尋求協助，或透過「打詐儀錶板」網站掌握最新詐騙資訊，提升自我防護能力，避免受害。