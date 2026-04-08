鄭習會將登場　綠：將中華民國推向更大風險的催命符

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨率團赴中國大陸訪問，預計本周與中共中央總書記習近平展開「鄭習會」。對此，民進黨中國部今（8日）表示，歷史與現實已經反覆證明，對威權「躺平」，換不來和平，如果國民黨仍以「和平之旅」之名，行削弱國防，這場旅程的終點，恐怕不是「和平」，而是一步步將中華民國台灣推向更大風險的「催命符」。

針對鄭麗文率團訪中，並在出發前夕釋出「躺平」影片。民進黨中國部嚴正指出：這不是什麼「和平之旅」，而是一場以「和平」為名、實質削弱台灣、甚至危及中華民國生存的政治操作。

民進黨中國部指出，每一次國共互動，都標榜為「歷史性和平之旅」，但看到一再重演的是，中共對台軍事威嚇、外交打壓不減反增，加碼伴隨農漁產品經濟脅迫、紅利買辦結構、共諜滲透與認知作戰全面滲入。中共所謂的「和平」，從來只是對台施壓與統戰的延伸。

民進黨表示，更諷刺的是，鄭麗文及國民黨訪中，面對中共官員完全不敢提「中華民國」，也不敢提台灣的「民主」與「自由」。在台灣高舉「捍衛中華民國」，但到中共官員面前卻一句都不敢講，這種選擇性發聲，就是在自我矮化、放棄主權。連中華民國都不敢講，談的是哪一種「和平」？能守護哪一個國家的未來？

民進黨指出，有關「和平」，歷史早已給出警訊。歷史上中共對新疆、西藏的「和平協議」，最終被完全撕毀；國際上，張伯倫與希特勒的協議，更是證明對威權讓步只會換來更大的侵略。對獨裁者寄望「和平」，從來都是以自身安全為代價的錯誤判斷。

民進黨表示，當鄭麗文汲汲營營於「習鄭會」，配合中共形塑政治敘事，結果就是在替中華人民共和國打造「歷史性時刻」，試圖讓中華民國在歷史中被邊緣化甚至是被徹底消音。

民進黨中國部質疑，國民黨立院黨團把原訂9日進行的軍購案政黨協商，刻意延後至15日、也就是「習鄭會」之後。這樣的安排，難道只是巧合？還是早已存在國共之間的默契？中國今年的軍費高達約新台幣8.8兆，年增7%，還是台灣軍事預算的11倍；當共機、共艦持續擾台，海警船侵擾金門水域；甚至劃設長達40天的近海禁飛區，展現準戰時態勢時，國民黨卻選擇延宕國防預算、阻擋軍購，並透過「疑美論」削弱台美合作基礎。這完全不是在追求和平，而是在掏空台灣自我防衛的能力。

民進黨中國部指出，至於「躺平」，本是中國年輕世代在經濟困境與制度壓迫下的無奈選擇，但國民黨卻將其轉化為對外政策主張，等同於面對威脅選擇放棄抵抗。這不只是誤用概念，而是價值觀的全面錯置。

民進黨中國部強調，歷史與現實已經反覆證明，對威權「躺平」，換不來和平，只會換來更深層的控制與更大的羞辱。如果國民黨仍以「和平之旅」之名，行削弱國防、配合對岸敘事之實，那麼這場旅程的終點，恐怕不是「和平」，而是一步步將中華民國台灣推向更大風險的「催命符」。