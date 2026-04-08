　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭習會首日「台海12架次共機艦」　民進黨：嘴巴講和平，軍演都沒停

▲▼國民黨主席鄭麗文在南京中山陵講話。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文在南京中山陵講話。（圖／記者陳冠宇攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨率團赴中國大陸訪問，預計本周與中共中央總書記習近平展開「鄭習會」。對此，民進黨今（8日）表示，嘴巴講和平，軍演都沒停，和平並不能靠獨裁者施捨，和平不是靠獨裁者的施捨。何況歷史上中共答應要施捨圖博或香港的和平，從來沒有實現。和平終究要靠實力，有實力才有談判的籌碼。呼籲國民黨儘速支持通過國防特別預算條例。

民進黨指出，國民黨主席鄭麗文興高采烈前往中國了。看到鄭麗文一到中國，立刻眉開眼笑，與國台辦主任宋濤把酒言歡，高談闊論所謂「歷史性的和平之旅」，陶醉在自我滿足的氛圍裡。但經驗顯示，與共產黨討論和平，通常都只有被騙的份。

民進黨表示，回顧歷史，國民黨慘遭共產黨無情打臉的例子，多到講也講不完，光是最近幾年就有：2022年，蔣萬安在台北市長選舉前說「共機共艦不擾台，才辦雙城論壇」，結果選後共機共艦照樣擾台，雙城論壇還是照辦。國民黨甘願被打臉了一次。

民進黨指出，2025年蔣萬安前往中國上海，剛在雙城論壇上大談「台灣海峽不要有波濤呼嘯」，結果前腳一走，解放軍立刻宣布大規模「環台軍演」。國民黨又被打臉了一次。2026年輪到鄭麗文高呼「和平、躺平」，但朝思暮想的習鄭會還沒正式登場，共機的侵擾、共艦對海底電纜的破壞，都先來當下馬威。這一次，國民黨好像也期待著繼續被打臉。

民進黨表示，事實很清楚：中共嘴巴說著和平，對台軍演卻始終沒有停。必須嚴肅指出：和平不是靠獨裁者的施捨。更何況，歷史上中共答應要施捨圖博或香港的和平，從來也沒有實現過。

民進黨指出，和平終究要靠實力，有實力才有談判的籌碼。呼籲國民黨儘速支持通過國防特別預算條例，增加台灣的實力與籌碼。更要提醒鄭麗文，有guts的話，就公開請中共放棄武力併吞台灣吧！不然，台灣人只好繼續同意這句老話：相信中共的話，不是笨，就是壞。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北便當店中毒累計99人！　6人住院治療中
才剛嗆伊朗毀滅！川普突改口停火　10.5小時轉折時間軸曝
峮峮遭爆新戀情！　男方公司發聲：已深刻檢討
藍鳥球迷怒了！　對大谷翔平「賽後行為」不滿
白沙屯媽祖進香恐百萬人湧北港！　2校宣布停課
「鄭習會」4/10登場？　國台辦：會妥善安排
快訊／股王亮燈漲停！　改寫台股2紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共軍33名上將被清洗到剩4人　國安局：今明年可能共補不到10人

連署破萬！聲援「兒少性侵追訴期」釋憲　刪性犯罪追訴期

盼鄭麗文「推動兩岸統一」　陸民眾讚名留青史：全中國人感謝她

鄭麗文中山陵致詞哽咽　邱毅讚令人動容：引起多少兩岸人民共鳴

鄭習會首日「台海12架次共機艦」　民進黨：嘴巴講和平，軍演都沒停

台電調度麥寮電廠急供電　國民黨轟：民進黨「能源韌性」不堪一擊

2026沒有他！　林右昌受邀赴美任職：2028繼續為民進黨打拚

快訊／鄭麗文登中山陵致詞哽咽　「希望為所有人種下和平種子」

綠酸鄭麗文訪陸是投降之旅　牛煦庭：開大門走大路不怕被貼標籤

中共劃5空域保留區　國安局：「川習會」前從政治、軍事上試探美國

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

共軍33名上將被清洗到剩4人　國安局：今明年可能共補不到10人

連署破萬！聲援「兒少性侵追訴期」釋憲　刪性犯罪追訴期

盼鄭麗文「推動兩岸統一」　陸民眾讚名留青史：全中國人感謝她

鄭麗文中山陵致詞哽咽　邱毅讚令人動容：引起多少兩岸人民共鳴

鄭習會首日「台海12架次共機艦」　民進黨：嘴巴講和平，軍演都沒停

台電調度麥寮電廠急供電　國民黨轟：民進黨「能源韌性」不堪一擊

2026沒有他！　林右昌受邀赴美任職：2028繼續為民進黨打拚

快訊／鄭麗文登中山陵致詞哽咽　「希望為所有人種下和平種子」

綠酸鄭麗文訪陸是投降之旅　牛煦庭：開大門走大路不怕被貼標籤

中共劃5空域保留區　國安局：「川習會」前從政治、軍事上試探美國

再生醫療雙法正式施行　尖端醫三箭搶占國內外商機

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱　乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

就愛這一味！賊偷2片牛排吃掉　被判刑10個月

台積電不是「一個人的武林」　謝金河：4公司去年每股賺破百元

共軍33名上將被清洗到剩4人　國安局：今明年可能共補不到10人

「紅豆餅」被糾正「是支語」？　業者解釋由來

連署破萬！聲援「兒少性侵追訴期」釋憲　刪性犯罪追訴期

盼鄭麗文「推動兩岸統一」　陸民眾讚名留青史：全中國人感謝她

鄭麗文中山陵致詞哽咽　邱毅讚令人動容：引起多少兩岸人民共鳴

挪威郵輪徵「郵輪夢想家」　免費搭船玩美國再送6萬旅遊金

【沒飯吃開扁】遶境便當不足、沒給尾款！ 引陣頭怒火互毆

政治熱門新聞

自爆「家裡被搜出100本存摺」引討論　陳佩琪揭原因：有很多嗎？

快訊／鄭麗文登中山陵致詞哽咽　「希望為所有人種下和平種子」

鄭麗文訪陸規格升級？游毓蘭：兩岸正醞釀變化

黃國昌OUT！　民眾黨傳蔡壁如備援上位主席

2026沒有他！　林右昌受邀赴美任職：2028繼續為民進黨打拚

毛澤東住過　鄭麗文登陸首晚住南京東郊國賓館

經長曝「3狀況」塑膠袋較難買

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

鄭麗文與宋濤敬酒　「民意希望兩岸交流」

宋濤將設晚宴！　鄭麗文：把握和平機遇

美國共和黨議員談賴清德清寒礦工家庭　「成長故事引美國人共鳴」

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

鄭麗文訪陸第一天共機就來　國民黨「和平之旅」12共機、艦擾台

提出書面報告「行政機關可不必答覆」　李貞秀有異議

更多熱門

相關新聞

祭文出現「民國115年」！　鄭麗文今赴中山陵謁陵

祭文出現「民國115年」！　鄭麗文今赴中山陵謁陵

國民黨主席鄭麗文今（8）日上午赴南京中山陵謁陵，國民黨發言人宣讀祭文時，以民國紀元「民國一百一十五年四月八日」為開頭，並用「共創和平，寶島神州」作為結尾。

台電調度麥寮電廠急供電　國民黨轟：民進黨「能源韌性」不堪一擊

台電調度麥寮電廠急供電　國民黨轟：民進黨「能源韌性」不堪一擊

國台辦：鄭麗文訪問團順應兩岸要和平交流民意

國台辦：鄭麗文訪問團順應兩岸要和平交流民意

2026沒有他！　林右昌受邀赴美任職：2028繼續為民進黨打拚

2026沒有他！　林右昌受邀赴美任職：2028繼續為民進黨打拚

快訊／鄭麗文登中山陵致詞哽咽　「希望為所有人種下和平種子」

快訊／鄭麗文登中山陵致詞哽咽　「希望為所有人種下和平種子」

關鍵字：

鄭麗文民進黨和平國防預算共機軍演台海局勢國民黨

讀者迴響

熱門新聞

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

中石化爆重訊！明起停牌

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落

快訊／對流來了！　4縣市大雨特報

短今疑手滑誤發「D級深溝」照　本人親回應

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面