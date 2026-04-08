鄭習會首日「台海12架次共機艦」　民進黨：嘴巴講和平，軍演都沒停

▲國民黨主席鄭麗文在南京中山陵講話。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨率團赴中國大陸訪問，預計本周與中共中央總書記習近平展開「鄭習會」。對此，民進黨今（8日）表示，嘴巴講和平，軍演都沒停，和平並不能靠獨裁者施捨，和平不是靠獨裁者的施捨。何況歷史上中共答應要施捨圖博或香港的和平，從來沒有實現。和平終究要靠實力，有實力才有談判的籌碼。呼籲國民黨儘速支持通過國防特別預算條例。

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民進黨指出，國民黨主席鄭麗文興高采烈前往中國了。看到鄭麗文一到中國，立刻眉開眼笑，與國台辦主任宋濤把酒言歡，高談闊論所謂「歷史性的和平之旅」，陶醉在自我滿足的氛圍裡。但經驗顯示，與共產黨討論和平，通常都只有被騙的份。

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民進黨表示，回顧歷史，國民黨慘遭共產黨無情打臉的例子，多到講也講不完，光是最近幾年就有：2022年，蔣萬安在台北市長選舉前說「共機共艦不擾台，才辦雙城論壇」，結果選後共機共艦照樣擾台，雙城論壇還是照辦。國民黨甘願被打臉了一次。

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民進黨指出，2025年蔣萬安前往中國上海，剛在雙城論壇上大談「台灣海峽不要有波濤呼嘯」，結果前腳一走，解放軍立刻宣布大規模「環台軍演」。國民黨又被打臉了一次。2026年輪到鄭麗文高呼「和平、躺平」，但朝思暮想的習鄭會還沒正式登場，共機的侵擾、共艦對海底電纜的破壞，都先來當下馬威。這一次，國民黨好像也期待著繼續被打臉。

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民進黨表示，事實很清楚：中共嘴巴說著和平，對台軍演卻始終沒有停。必須嚴肅指出：和平不是靠獨裁者的施捨。更何況，歷史上中共答應要施捨圖博或香港的和平，從來也沒有實現過。

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民進黨指出，和平終究要靠實力，有實力才有談判的籌碼。呼籲國民黨儘速支持通過國防特別預算條例，增加台灣的實力與籌碼。更要提醒鄭麗文，有guts的話，就公開請中共放棄武力併吞台灣吧！不然，台灣人只好繼續同意這句老話：相信中共的話，不是笨，就是壞。

