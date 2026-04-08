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連署破萬！聲援「兒少性侵追訴期」釋憲　刪性犯罪追訴期

▲▼聲援兒少性侵追訴期釋憲連署。（圖／時代力量提供）

▲聲援兒少性侵追訴期釋憲連署。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

針對憲法法庭正在審理的兒少性侵害追訴權時效釋憲案，時代力量、台灣光寰協會、民間司法改革基金會及多個公民團體共同發起連署釋憲，號召民眾支持釋憲與修法，不讓法律追訴期淪為加害人的保護傘，還給童年性侵倖存者遲來的正義。該連署活動目前累積已破萬份。

為擴大保護兒少性侵害被害人，行政院會1月通過刑法相關修法，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。但因為法不溯及既往原則，過往舊案無法追溯，這些被害人因為在修法前就已經過了追訴期，只能透過釋憲方式來進行救濟。司法改革基金會副執行長呂政諺指出，近19年來，台灣已有1040位性侵加害人因超過追訴時效而獲不起訴處分。

時代力量、台灣光寰協會、民間司法改革基金會及多個公民團體共同發起的「帶著秘密長大」系列行動，自兒童節啟動以來，引起社會熱烈迴響。儘管近日全台天候不佳，全台各地的倡議行動並未歇息。時代力量表示，由台灣光寰協會發起、聲援的公民連署已正式突破一萬份大關，展現出台灣社會對「兒少性侵追訴期」必須補齊修法漏洞、透過釋憲還給被害者正義的堅定決心。

連假期間，包括由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨等政黨組成的台灣前進陣線、發起倡議的多個公民團體如台灣光寰協會、民間司法改革基金會，在台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等各縣市進行街頭快閃與宣講，現場也獲得不少民眾支持響應、駐足參與連署。

截至目前為止，連署數量已正式破萬並持續攀升中。時代力量表示，每一份簽名都代表一份支持受害者的後盾。接下來將持續透過各種聲援活動，讓更多人聽見那些長年被壓抑、甚至被社會遺忘的聲音，藉此消弭社會對性侵受害者的偏見與標籤。

隨著連假進入尾聲，時代力量也強調「連假結束，守護行動不會結束」，接下來將持續倡議這個重要議題。時代力量表示，突破萬人的力量僅是開端，需要更多民眾加入聲援，將這份沈重的沉默轉化為溫柔而堅定的民意浪潮，讓大法官看見，台灣社會正站在倖存者這一邊。

時代力量黨主席王婉諭指出，兒少性侵倖存者往往需要耗費數十年，才有勇氣與能力面對童年的創傷，但當他們準備好走向司法時，法院卻常以「追訴期已過」為由將其拒之門外，為此，時代力量與光寰協會發起一系列「帶著秘密長大」實體快閃連署及網路串聯行動，號召大眾在兒童節前夕站出來，成為倖存者的後盾。

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