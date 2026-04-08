川普「10.5小時外交旋風」時間軸曝！才剛嗆伊朗毀滅　突改口停火

▲川普態度反轉，才剛說要讓德黑蘭文明毀滅，又突然改口答應停火。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普7日在社群平台真實社交（Truth Social）先是要求伊朗重新開放荷莫茲海峽，並揚言要讓德黑蘭「整個文明滅絕」，但在當晚又突然改變態度稱，同意與伊朗停火2周。中東局勢在短短10個半小時內經歷了從「毀滅邊緣」到「停火曙光」的雲霄飛車式轉折，如今背後時間軸也跟著曝光。

川普祭出最狂威脅：今晚將有一個文明徹底消失

川普台灣時間7日下午8時06分在真實社交上發布自戰爭開始以來最令人不安的言論。他警告，若德黑蘭當局不重新開放荷莫茲海峽，「今晚將有一個完整的文明死去，且永遠不會再翻身。」他甚至加碼威脅要炸平伊朗境內的發電廠與所有橋樑。此舉引發國際社會譁然，不少專家批評川普的行為恐怕已涉及「戰爭罪」。

德黑蘭號召「人肉盾牌」！抗議者包圍電廠與橋樑

面對川普的瘋狂威脅，伊朗最初表現得極為強硬。儘管美媒一度傳出德黑蘭當局已切斷與華府的直接外交聯繫，但伊朗官員隨即否認，並在台灣時間7日下午11時表示，外交管道並未關閉。

儘管如此，伊朗當局號召國內年輕人組成「人肉長城」，環繞可能成為美以空襲目標的發電廠與橋樑。隨後，伊朗國家媒體更是釋出大量民眾在關鍵基礎設施前集結抗議的畫面。

巴基斯坦總理關鍵斡旋 川普深夜改口「暫緩轟炸」

就在全球屏息以待川普的最後通牒到期時，情勢出現轉機。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）台灣時間8日凌晨3時30分在社群平台X上公開向川普喊話，請求給予兩周的談判緩衝期，並呼籲伊朗開放荷莫茲海峽作為善意回應。

台灣時間8日上午6時32分，川普再度發文，宣布他已同意兩周內「暫停對伊朗的轟炸與攻擊」，但前提是荷莫茲海峽必須「完全、立即且安全地開放」。隨後，伊朗方面也證實已達成協議，同意在停火期間開放海峽，以進行進一步的外交談判，10個半小時的緊張局勢也暫時落幕。